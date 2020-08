PSG : Avec Blatter en pointe, Paris aurait battu le Bayern

Dans : PSG.

Peu épargné après la défaite contre le Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des Champions dimanche, le Paris Saint-Germain a également subi les critiques de Sepp Blatter. Des commentaires que Neymar et Kylian Mbappé n’apprécieront pas.

Voilà ce que l’on appelle remuer le couteau dans la plaie. Moins d’une semaine après sa déception en finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain tente de passer à autre chose et de se concentrer sur la saison suivante. Le club de la capitale a même demandé et obtenu le report de sa reprise en Ligue 1 pour mieux entamer son nouvel exercice. Mais il est forcément difficile de tourner la page lorsque des observateurs continuent de critiquer la performance des Parisiens contre le Bayern Munich.

Cette fois, c’est au tour de Sepp Blatter de commenter la prestation insuffisante du champion de France. Et l’ancien président de la FIFA n’a pas été tendre avec les stars Neymar et Kylian Mbappé. « Je pense que le PSG s’appuie sur ses deux grandes vedettes. Mais cette fois-ci, ses deux grandes vedettes… c’était pas nécessairement ce que l’on attendait, surtout de la part de Neymar, a lâché le Suisse sur Europe 1, avant de se moquer de l’international français. A la première mi-temps, juste avant la mi-temps (à la 44e minute, ndlr), Mbappé sur son pied droit… ce ballon à neuf, dix mètres, moi je l’aurais mis dans les filets ! » Entre cette sortie et le constat de Rolland Courbis sur son absence de progression, l'ex-Monégasque sera sans doute motivé à la reprise.