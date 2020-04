PSG : Aurier est « con », Jérôme Rothen ne voit pas d'autre explication

Dans : PSG.

Ces derniers jours, la tension est palpable entre Serge Aurier et Jérôme Rothen, depuis que le défenseur de Tottenham a exprimé son désir de terminer sa carrière au PSG.

« Quand il insulte l’entraîneur, le club, ses coéquipiers, il n’y a plus d’histoire de club de cœur. Si c’est le club de ton cœur, tu ne fais pas ce que t’as fait » avait alors répondu Jérôme Rothen, lequel est devenu la cible de Serge Aurier sur les réseaux sociaux. Après lui avoir recommandé de « confiner sa bouche », l’international ivoirien a provoqué Jérôme Rothen sur son passé en indiquant que lui non plus n’avait pas un casier vierge au PSG. Sur Instagram, Serge Aurier a également souhaité se défendre au sujet de la polémique du Périscope, avançant notamment qu’il ne connaissait pas l’application à l’époque et qu’il ne savait pas que des milliers de gens l’observaient en direct.

Cela a bien évidemment fait réagir Jérôme Rothen, lequel a craqué sur l'antenne de RMC en insultant l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain. « Aurier dit qu’il ne connaissait pas Periscope et qu’il ne savait pas que des gens les regardaient… Il faut arrêter de délirer. Même si tu ne connais pas, tu dois savoir que ce que tu vas dire va être relayé sur Internet. Franchement, il est encore plus con que ce que je pensais. Excusez-moi mais c’est de la bêtise… Il dit que je n’ai pas un casier vierge, mais j’aimerais bien savoir ce que j’ai fait au PSG ? Dites-le moi... S’il parle simplement du fait que j’ai eu des explications avec les supporters durant un laps de temps très réduit ou de mon embrouille avec Guy Lacombe, ça n’a rien à voir car moi je n’ai jamais bavé sur qui que ce soit dans mon club » a lancé Jérôme Rothen, qui commence visiblement à perdre patience avec les provocations et les clashs à répétition de la part de Serge Aurier…