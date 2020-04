PSG : Rothen est pire que lui, Aurier en remet une couche !

Dans : PSG.

Ces derniers jours, les supporters du PSG ont eu l’occasion d’assister à un clash totalement improbable entre Jérôme Rothen et Serge Aurier.

Sur l’antenne de RMC, le consultant radio s’était payé l’international ivoirien après ce que dernier ait clamé haut et fort son ambition de revenir au Paris Saint-Germain afin d’y terminer sa carrière. « Qu’il arrête de nous vendre du rêve en faisant semblant de dire c’est le club de son cœur. Quand t’y étais, tu n’as pas été exemplaire. C’est fini pour toi » avait notamment balancé Jérôme Rothen. Ce à quoi le défenseur de Tottenham avait répondu avec virulence en conseillant notamment à l’ancien milieu gauche de l’Equipe de France de « confiner sa bouche ».

On pensait que ce clash appartenait désormais au passé mais dans un nouveau live sur Instagram, Serge Aurier en a remis une couche. Et cette fois, il rentre dans les détails pour atteindre sa cible. « Si je devais écouter tout ce qui se disait quand j’étais à Paris et quand je suis sorti, des gens auraient encore des dettes avec moi. Je pardonne mais je n’oublie pas. Je l’ai vu comme tout le monde. Dans son message, il se fait passer pour le président de tout Paris, de tous les décideurs. Et moi je n’ai pas le droit de dire que j’aime le PSG. Il n’y a que lui. Dans ma réponse, j’ai juste voulu lui faire comprendre qu’il a fait beaucoup de bourdes dans sa jeunesse et durant son passage à Paris. J’ai lu que c’était la balance du vestiaire et qu’il avait manqué de respect aux supporters. Ça, je ne l'ai pas fait » a lâché Serge Aurier, visiblement remonté comme une pendule… avant de poursuivre.

« Quand t’as été joueur et que tu travailles pour la télé, il y a une certaine manière de se comporter. Je n’accepterais jamais qu’un ancien joueur aille mal parler d’un joueur. C’est un manque de respect vis-à-vis du joueur. Rothen m’a poussé à aller regarder des trucs sur lui alors que normalement, je m’en fiche. Et franchement, il a fait des trucs de fou. En fait, il a fait pire que moi et il parle mal de moi comme s’il avait un casier vierge. Il n’y a jamais eu de recul sur son passage au PSG. Je ne cautionnerais jamais qu’un ancien joueur aille se mettre à la télé pour mal parler des joueurs actuels ». Voilà une nouvelle déclaration susceptible de mettre le feu aux poudres. Et qui pourrait pousser Jérôme Rothen à répondre une nouvelle fois sur l’antenne de RMC dans les prochaines heures…