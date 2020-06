PSG : Allez Paris ! Reims assume totalement

Dans : PSG.

Sixième de Ligue 1 via le classement au quotient, le Stade de Reims a perdu une place avec ce mode de calcul, les Champenois voyant Nice leur passer devant.

Pour le moment, aucun de ces deux clubs n’a son billet en Coupe d’Europe pour la saison prochaine. Il faudra attendre la fin du mois de juillet pour savoir si le Stade de Reims fera son grand retour en Coupe d’Europe. Un voeu prononcé par Jean-Pierre Caillot, qui sait qu’il a besoin de deux victoires du PSG face à l’ASSE et l’OL, pour faire en sorte que la 6e place soit qualificative pour la Coupe d’Europe. Et tant pis si cela prive deux monuments du football français de places européennes.

« Je rappelle que sportivement, à la 28ème journée, nous étions 5ème. Avec ce classement établi au coefficient, nous terminons 6ème. Donc nous avons fini à notre place, n’en déplaise peut-être à certains. Effectivement, je suis devenu un grand supporter du PSG par nécessité pour que le Stade de Reims puisse faire un retour dans les qualifications européennes. Ce n’est pas forcément programmé pour cette saison mais par expérience, quand quelque chose se présente, il faut le prendre et pas attendre l’instant T. Donc Reims est prêt à affronter l’Europe. Ça ne nous fait pas peur. On a gagné la saison dernière chez tous les clubs qui se sont qualifiés pour la Ligue des champions. On ne se prend pas pour d’autres mais on a un effectif suffisant et auquel on croit beaucoup. Ça ne changera pas grand-chose dans notre préparation de la saison. Ça fera peut-être quelques matches supplémentaires », a livré le président de Reims sur les ondes de RMC. Le club, qui vient de changer de logo, se dit donc prêt, même si cela pourrait venir très rapidement, car en cas de qualification, l’ancien finaliste de la Coupe des Champions attaquerait les tours préliminaires très rapidement en septembre.