PSG : Al-Khelaïfi n'a pas la classe, Cavani est choqué

Annoncé avec insistance du côté du Benfica Lisbonne, Edinson Cavani fait patienter tout le monde au sujet de son avenir.

L’attaquant laissé libre par le Paris Saint-Germain avait refusé de prolonger de deux mois son contrat au sein du club de la capitale, pour lui permettre de finir cette saison tronquée et de disputer la phase finale de la Ligue des Champions. Un épisode que le Paris SG ne digère visiblement pas. En effet, pour le montage photo illustrant les 50 ans du club francilien, 14 joueurs ont été mis en avant, de Mbappé à Lama, en passant par Neymar, Pauleta, Rai, Weah, Susic ou Thiago Silva. Mais nulle trace d’Edinson Cavani, pourtant meilleur buteur de l’histoire du club, ce qui a eu le don de faire réagir les supporters, pour qui le PSG n’a pas vraiment été classe sur le coup. Un sentiment partagé par l’Uruguayen en personne, qui a été interrogé par la presse de son pays et a vivement critiqué les dirigeants parisiens.

« C'était une très belle étape. Ça a été sept années incroyables. Il est normal que certains soient dérangés par la photo mais c'est à ce moment-là que vous réalisez comment ils gèrent tout ça. Cela fait partie de la vie. C'est choquant mais ce sont des choses qui arrivent », a livré Cavani, qui ne comprend clairement pas son absence sur cette photo historique des joueurs qui ont fait la légende du PSG. Mais l’ancien de Naples n’a pas l’air plus surpris que cela par l’attitude des patrons du Paris SG. Il faut dire que ces derniers se sont aussi montrés très déçus par Cavani, qui a refusé de revenir à Paris après le confinement, a évité toute communication avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo quand il s’agissait de faire un geste pour baisser son salaire, et n’a pas souhaité aller au bout de l’aventure de cette saison alors qu’il n’a toujours pas de club deux mois après la fin de son contrat.