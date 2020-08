PSG : Paris fête ses 50 ans, Cavani s'invite de force !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain célèbre ce mercredi 12 août ses 50 ans. Mais une polémique a éclaté à cause d'une affiche.

Le hasard du calendrier fait que ce mercredi le PSG jouera un quart de finale très attendu en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame au moment même où le club de la capitale fête son 50e anniversaire. A cette occasion, le Paris Saint-Germain a réalisé une affiche pour marquer l’événement. Et quelques minutes après que cette affiche soit diffusée sur les réseaux sociaux, la polémique éclatait. Objet de cette indignation, l’absence d’Edinson Cavani sur ce montage où l’on trouvait des légendes du PSG tels que Rai, Ginola, Susic, Weah, Bianchi, Ronaldinho et d’autres joueurs plus actuels comme Mbappé et Neymar. De quoi faire tousser quelques supporters d’El Matador, lesquels rappellent au passage que Cavani était le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain à ce jour.

Du côté des pro-Cavani, le sentiment qu’il s’agit d’une basse vengeance du PSG suite au refus de l’attaquant uruguayen de signer pour deux mois de plus. « Sincèrement ça me dépasse... Cavani, meilleur buteur de l’histoire de ce club que j’aime tant n’est pas présent sur le visuel des 50 ans ! Le refus de signature du contrat de deux mois proposé à Cavani est vraiment mal passé », constate ainsi André De Sousa, responsable des médias sociaux d’Antoine Griezmann et supporter du PSG. Une opinion que ne partage pas Giovani Castaldi. « Cavani absent. Au lieu de tirer sur le PSG pour un éventuel manque de respect ou reconnaissance, il faut peut-être se poser la question sur le principal intéressé. Rien n'est ni tout noir, ni tout blanc... », a fait remarquer le consultant de RTL. 1-1 la balle au centre.