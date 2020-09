PSG : Al-Khelaïfi met le paquet, il veut faire cette grande annonce

Dans : PSG.

Dans le dur pour finaliser le mercato parisien, le PSG continue d’être sur tous les fronts.

Et cela vaut aussi pour les prolongations. Les dossiers de Neymar et Mbappé sont souvent évoqués et ils seront clairement compliqués à mener au bout. Mais un autre joueur offensif majeur arrive en fin de bail au mois de juin prochain, et son avenir suscite de légitimes inquiétudes. En effet, à 32 ans, Angel Di Maria démontre à chaque match qu’il n’a rien perdu de son talent, et que son apport offensif est toujours de premier choix. Depuis plusieurs semaines, une prolongation est à l’étude entre le PSG et les représentants de l’Argentin. Le Parisien confirme ce jeudi que les négociations portent sur un bail allant désormais jusqu’en juin 2022, voire 2023. L’agent de l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid va arriver en France prochainement, et une avancée décisive est ainsi espérer, histoire de ne pas arriver au mois de janvier sans une annonce officielle.

Début 2021, Di Maria sera libre de s’engager dans le club de son choix la saison prochaine, ce qui ferait craindre un nouveau départ majeur pour zéro euro, et le PSG a été vacciné à ce niveau ces derniers mois. La concurrence pourrait venir non pas d’un club européen, mais plutôt du championnat argentin. En effet, Di Maria va devoir faire un choix décisif, lui qui est tiraillé par l’idée de continuer au plus haut niveau encore quelques années, ou par la volonté de revenir dans son pays natal pour y terminer sa carrière, afin de répondre au souhait de sa famille et notamment de sa femme Jorgelina Cardoso. La tendance est néanmoins à une prolongation, Nasser Al-Khelaïfi étant conscient qu’il était important de faire un effort pour garder un joueur clairement au niveau « Ligue des Champions ».