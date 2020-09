L1 : 3-0, Mbappé et Di Maria font plier Nice !

Dans : Ligue 1.

4e journée de Ligue 1

Nice – PSG : 0-3

Buts : Mbappé (38e sp), Di Maria (45e) et Marquinhos (66e)

De retour dans le groupe parisien, Kylian Mbappé a brillé face à l’OGC Nice et a largement contribué au large succès du PSG à l’Allianz Riviera (0-3).

Quatre jours après sa victoire laborieuse contre Metz au Parc des Princes, le Paris SG s’attendait sans doute à un match délicat sur la pelouse de Nice, ce dimanche après-midi. Mais très rapidement, les hommes de Thomas Tuchel prenaient le contrôle du jeu. Et fort logiquement, Paris ouvrait le score sur penalty par l’intermédiaire de Mbappé (38e, 0-1). Le Français, intenable et qui a fait vivre un calvaire à Atal, était véritablement en forme ce dimanche à l’Allianz Riviera. Et six minutes plus tard, il faisait de nouveau danser la défense niçoise, ce qui profitait à Di Maria pour le but du break (45e, 0-2). La seconde période se jouait sans aucun suspense et le Paris SG parvenait même à inscrire un troisième but grâce à Marquinhos, lequel reprenait un coup-franc parfait de Di Maria (66e, 0-3). Large succès du Paris SG, qui a livré, de très loin, sa prestation la plus aboutie de la saison.