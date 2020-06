PSG : Accord trouvé avec ces deux monstres, l'Europe peut trembler

Dans : PSG.

La rentrée se prépare au PSG, et ce lundi, les joueurs seront de retour au Camp des Loges pour enfin disputer le sprint final de la saison.

Après les finales de Coupes nationales, il y aura surtout la phase finale de la Ligue des Champions. Deux petites semaines au mois d’août pour tout régler, cela promet une belle empoignade, et pour certains, une occasion unique d’enfin aller chercher le Graal européen. A situation exceptionnelle, mesure et décision exceptionnelle, puisque plusieurs joueurs en fin de contrat ne seront pas reconduits en vue de la saison prochaine. Malgré tout, ils participeront quasiment tous aux rencontres du mois d’août. Après l’accord, pour le moment oral, trouvé avec Thomas Meunier, Edinson Cavani et Thiago Silva ont aussi réussi à se mettre sur la même ligne que leur club pour prolonger de deux mois.

Sky Italia annonce ainsi que les deux joueurs ont rapidement trouvé un terrain d’entente, pour une prolongation de deux mois qui a de grandes chances d’avoir été obtenue aux mêmes conditions que leur contrat actuel. Une concession logique histoire d’éviter les tractations et les négociations. Car si cela avait duré, le Brésilien comme l’Uruguayen n’auraient pas pu reprendre l’entrainement bien longtemps, se retrouvant sans contrat au 1er juillet. Autant dire que l’annonce de ces avenants au contrat ne devrait pas tarder pour un PSG qui entend bien se concentrer en toute sérénité sur la reprise de l’entrainement, avant de relever un défi de taille avec cette phase finale à Lisbonne.