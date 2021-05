PSG : Accord Mbappé-Real Madrid, l’info choc vient de France

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, à désormais un an de son contrat.

Les discussions ont bien lieu entre le clan de l’attaquant parisien et Nasser Al-Khelaïfi, mais aucun accord n’a été trouvé malgré des offres copieuses. Pour le moment, le champion du monde fait durer le suspense, lui qui sait qu’il est en position de force. Une situation qui régale le Real Madrid, qui continue son forcing discret même s’il va falloir sortir du bois à un moment pour récupérer le joueur cet été. En attendant, tout se passe en coulisses, et Bruno Satin, expérimenté agent de joueurs français, a livré sur Canal+ que le clan Mbappé et le Real Madrid étaient déjà d’accord, et probablement depuis longtemps, sur les conditions de l’arrivée du numéro 7 du PSG en Espagne.

« Tout cela dure beaucoup, et mon sentiment est qu’il est partant. J’ai quelques petites infos aussi de mon côté, et notamment le fait que Kylian et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid. L’accord de principe concerne les conditions du joueur. Mais l’important c’est l’accord entre les clubs. Et comme les Qataris et le Paris Saint-Germain n’ont pas décidé de se priver de Kylian Mbappé, il pourrait très bien aller au terme de son contrat et partir pour zéro l’été prochain. L’histoire nous a appris que lorsque la direction du PSG et Doha ne veulent pas qu’un joueur s’en aille, ils le font rester jusqu’au moment où il ne leur appartient plus. Mbappé discute avec le Real Madrid, mais ce n’est pas un scoop, cela fait des années », a livré celui qui gère ou intervient régulièrement dans les transferts de joueurs français importants. Une preuve en tout cas que le PSG a toutes les raisons de se méfier du silence dans lequel se mure Kylian Mbappé, mais aussi du double jeu du Real Madrid, qui laisse la situation s’envenimer tout en courtisant l’attaquant parisien en coulisses.