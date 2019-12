PSG : Oubliez Neymar, Fabregas lance le Barça sur Mbappé

Dans : PSG.

Malgré les discussions compliquées avec le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone n’abandonne pas l’idée de récupérer Neymar. Ce serait pourtant une erreur selon le Monégasque Cesc Fabregas, qui conseille à son club formateur de cibler Kylian Mbappé.

Difficile d’en vouloir à Zinédine Zidane lorsqu’il se dit amoureux de Kylian Mbappé. Comme l’entraîneur du Real Madrid, de nombreux acteurs dans le monde du football sont sous le charme de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Même l’ancien Parisien Zlatan Ibrahimovic, plutôt habitué à se complimenter lui-même, a reconnu son admiration pour l’international français qui est peut-être le seul joueur à « sortir du lot » selon le Suédois. Apparemment, c’est aussi l’opinion de Cesc Fabregas du côté de l’AS Monaco. En effet, l’Espagnol a accordé un entretien à la Onda Cero dans lequel il évoque la volonté du FC Barcelone de récupérer Neymar.

Mais pour l’ancien Blaugrana, son club formateur ferait mieux de tout miser sur l'autre star parisienne Kylian Mbappé. « Pour préparer l'avenir, je choisirais Mbappé, a tranché le milieu de terrain monégasque. C'est l'avenir du football quand Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne seront plus là. » Les plus belles années du Brésilien seraient-elles déjà passées ? Fabregas n’est sûrement pas le seul à le penser. Ce sera peut-être une source de motivation pour le joueur le plus cher de l’histoire, qui devra convaincre le Barça qu’un effort financier pour son transfert l’été prochain serait toujours pertinent.