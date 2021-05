PSG : Mbappé pose problème, pas Neymar

Dans : PSG.

Après avoir réglé le cas Neymar, le PSG travaille à la prolongation de Kylian Mbappé. Mais les situations des deux joueurs sont différentes, et le salaire du Français pourrait coûter bien plus cher que celui de son ami brésilien.

Arrivés tous les deux lors de l'été 2017 au PSG, Neymar et Kylian Mbappé représentent bien plus que des simples joueurs pour le club parisien. Prolonger les deux stars est donc une priorité absolue pour Nasser Al-Khelaïfi. Concernant Neymar, la donne était relativement simple, tellement le meneur de jeu a multiplié les déclarations d'amour envers Paris. Depuis quelques jours, le dossier est officiellement bouclé puisque le Brésilien a prolongé jusqu'en 2025. Leonardo a désormais une autre mission, qui s'annonce plus difficile : convaincre Kylian Mbappé d'imiter son ami et coéquipier. L'attaquant, qui a encore une fois été impressionnant en finale de Coupe de France contre l'AS Monaco, reste lui très mystérieux sur son avenir, déclarant à maintes reprises vouloir se concentrer sur la fin de saison avec Paris. Pour conserver sa pépite, le PSG devra présenter un projet sportif intéressant, et un salaire XXL. Ce dernier point pourrait néanmoins poser problème au club.

Pas d'exonérations pour Mbappé

Pour poursuivre son aventure parisienne, Kylian Mbappé réclame un salaire équivalent à celui de Neymar. Si dans l'idée, le PSG n'est pas contre, tant l'international français a franchi un cap cette saison, la fiscalité risque de poser un gros problème pour les finances du club. En effet, le quotidien AS révèle que le salaire de Kylian Mbappé coûterait bien plus cher que celui de Neymar, même à montant équivalent. Pourquoi ? Car étant Brésilien et donc ressortissant étranger, Neymar bénéficie d'exonérations fiscales importantes. Concrètement, chaque année, le PSG économise environ 9ME sur le salaire de son numéro 10. Un avantage que le club francilien ne pourrait pas profiter sur celui de Kylian Mbappé, en tant que joueur français. Prolonger le champion du monde 2018 coûterait une fortune au PSG. Une situation dont rêve de profiter le Real Madrid, qui fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue pour le prochain mercato. Malgré tout, le club est déterminé à tout faire pour ne pas perdre son attaquant, qui a pris une autre dimension cette saison avec notamment des performances XXL en Ligue des Champions.