PSG : 70 ME pour Icardi, le Qatar ne doit pas hésiter

Avec 20 buts et 4 passes décisives sous les couleurs du PSG cette saison, Mauro Icardi affiche d’excellentes statistiques.

Néanmoins, l’avenir de l’Argentin est plus incertain que jamais. Et pour cause, l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’était plus un titulaire aux yeux de Thomas Tuchel juste avant l’interruption des compétitions. Bien moins efficace en 2020 que lors de la première partie de saison, Mauro Icardi n’a guère apprécié ce déclassement, et il l’avait notamment fait savoir à son coach lors du voyage à Dortmund au moment d’apprendre sa non-titularisation. Dès lors, la situation s’est considérablement tendue entre le PSG et Mauro Icardi à tel point que la tendance est plus que jamais à un retour en Italie pour l’Argentin de 26 ans à l’issue de la saison.

En ne conservant pas Mauro Icardi à l’issue de la saison, le PSG se rendrait toutefois coupable d’une véritable erreur selon BeInSports, qui rappelle à quel point c’est une aubaine de pouvoir s’attacher les services d’un avant-centre de ce calibre pour seulement 70 ME. « Si sportivement, dépenser 70 ME pour ce joueur est intéressant, ce pari vaut-il le coup d'être pris dans un vestiaire parisien qui a pu être fragile ? Vu son rendement sur la pelouse à l'automne, oui. Vu son efficacité pendant l'hiver, peut-être pas. Mais dans un mercato estival qui s'annonce incertain avec la crise du coronavirus, son recrutement pourrait apporter des garanties comme aucun autre » indique le diffuseur de la Ligue 1 sur son site officiel. Une prise de position très claire, que partagent certainement un bon nombre de supporters du Paris SG. Surtout quand on sait qu’Edinson Cavani quittera lui aussi le navire à l’issue de la saison, l’Uruguayen étant en fin de contrat au 30 juin prochain…