PSG : Icardi cédé à la Juventus, Paris hésite entre trois joueurs

Dans : PSG.

Le mercato estival 2020 sera forcément impacté par la situation actuelle, mais la presse italienne évoque toujours un échange entre le PSG et la Juventus au sujet de Mauro Icardi.

La Juventus a annoncé samedi que grâce aux efforts financiers acceptés par Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers le club pouvait faire une économie de 90ME. Et si la Vieille Dame est obligée de faire de tels choix, c’est que forcément les choses vont devoir radicalement évoluer cet été lors du marché des transferts, l’impact de l’épidémie de coronavirus étant considérable sur le football mondial. Pour Tuttosport, il est évident que désormais les clubs vont être contraints de travailler sur des échanges plutôt que sur des achats. Et Andrea Agnelli, patron de la Juventus, étant également le numéro 1 de l’Association des Clubs Européens, les règles pourraient évoluer rapidement et contribuer à faciliter des transactions de ce style.

Selon le quotidien sportif turinois, la venue de Mauro Icardi à la Juventus l’été prochain sera ainsi facilité, même si Tuttosport ne dit pas comment le Paris Saint-Germain fera de son côté pour payer les 70ME de l’option d’achat de l’attaquant argentin de l’Inter, les finances du PSG étant également impactées. Car l’idée est que Leonardo accepte d’échanger Mauro Icardi contre un ou plusieurs joueurs de l’effectif actuel dub club piémontais. Parmi les noms qui sont évoqués ce dimanche, il y a toujours Miralem Pjanic et Paulo Dybala, mais également Douglas Costa, même si du côté de la Juventus on pousse Mattia De Sciglio vers le PSG, où ce dernier pourrait remplacer Thomas Meunier en fin de contrat. Le mercato 2020 risque bien d'être assez exceptionnel.