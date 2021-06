PSG : 65 ME pour Hakimi, c’est bouclé

Dans : PSG.

Ce week-end sera certainement celui où le PSG va boucler le transfert d’Achraf Hakimi.

Leonardo est en mission depuis 10 jours dans ce dossier, et il touche enfin au but. Chelsea s’est retiré de la candidature à l’arrière droit marocain, et le Paris SG se retrouve donc tout seul. L’occasion idéale pour boucler cette arrivée, et la Gazzetta dello Sport annonce ce samedi que tout est désormais en ordre. L’accord a été trouvé à 65 ME hors bonus, et le joueur signera ensuite un contrat de cinq ans avec le PSG. Le Lion de l’Atlas a aussi négocié depuis longtemps de son côté un salaire de 8 ME, avec 2 ME de primes éventuelles en fonction des performances individuelles et collectives.

Plus rien ne s’oppose à un tel transfert, et aucun club européen n’ira entrer en fanfare dans les négocations pour empêcher ce deal d’être validé. Les dernières discussions pourraient toutefois durer encore un peu selon le journal sportif italien, qui évoque une finalisation totale du dossier dans le courant de la semaine prochaine. Mais le doute n’existe quasiment plus, le PSG pourra compter sur Achraf Hakimi la saison prochaine. Le Marocain poursuit ainsi son tour d’Europe après avoir évolué au Real Madrid, au Borussia Dortmund et à l’Inter Milan donc. Une arrivée qui permet de blinder le poste de latéral droit, et d’écarter toute idée d’un retour d’Alessandro Florenzi, prêté à Paris la saison dernière, et dont le recrutement était toujours en suspens du côté du PSG.