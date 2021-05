PSG : 60 ME sur Fabian Ruiz, la folie du mercato ?

Dans : PSG.

Comme c’est le cas tous les ans ou presque, le PSG cherchera à renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato.

Le parcours du Paris SG en Ligue des Champions a mis en avant les limites de certains joueurs comme Danilo Pereira ou encore Ander Herrera. De toute évidence, Paris doit recruter un joueur de classe internationale au milieu de terrain afin d’épauler au mieux Gueye, Paredes ou encore Verratti. Ces derniers jours, le nom de Camavinga est beaucoup cité mais selon les informations de la presse italienne, un joueur de Série A fait de l’effet à Leonardo. En effet, la Gazzetta dello Sport lance ce vendredi que le directeur sportif du PSG est très intéressé par le profil de Fabian Ruiz, véritable taulier de Gennaro Gattuso à Naples.

Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2023, l’Espagnol de 25 ans ne sera pas simple à déloger. Et pour preuve, son président Aurelio De Laurentiis réclamerait la coquette somme de 60 ME pour vendre Fabian Ruiz, milieu défensif également capable de jouer plus haut sur le terrain grâce à son incroyable aisance technique. Malgré le contexte financier très compliqué, le Paris SG serait disposé à mettre une telle somme d’argent sur la table pour faire venir Fabian Ruiz. Reste à voir si cette potentielle arrivée est conditionnée à un ou plusieurs départs dans ce secteur de jeu, où un petit embouteillage pourrait se créer avec la venue de Fabian Ruiz. Gueye a souvent été cité comme un prétendant au départ, mais ses grosses prestations en Ligue des Champions cette saison en font maintenant un cadre de Pochettino. Quant à Paredes, il s’est avéré utile sur certains gros matchs, mais Leonardo n’a jamais compris qu’un tel salaire pouvait lui avoir été distribué avant son retour en 2019. Quoi qu’il en soit, le milieu de terrain du PSG devrait connaître quelques chamboulements et Fabian Ruiz est une cible validée par tout le monde en interne à Paris selon la presse transalpine.