PSG : Fabian Ruiz est fort, il met d’accord Tuchel et Leonardo

Officiellement, le Paris Saint-Germain n’est pas à la recherche d’un milieu de terrain. Mais la donne pourrait changer en cas de belle opportunité au mercato…

La priorité absolue du PSG est de recruter un défenseur central et un latéral droit afin de compenser les départs de Thiago Silva, Tanguy Kouassi et Thomas Meunier. Pour l’heure, le Paris SG n’a pas bouclé la moindre recrue, alors que le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain. Au micro de Canal + dimanche soir, Leonardo a fait savoir que le PSG devait vendre avant de penser à investir. Autrement dit, le mercato pourrait mettre encore un peu de temps à se lancer. Ce qui n’empêche pas le Paris Saint-Germain d’étudier plusieurs pistes afin de se tenir prêt à dégainer des offres quand les finances le permettront. Et selon les informations d’Il Napolista, la piste menant à Fabian Ruiz est bien creusée.

Le média dévoile que, fait assez rare depuis quelques mois au PSG, Leonardo et Thomas Tuchel sont du même avis au sujet du milieu de terrain espagnol. Joueur très travailleur mais doté d’une qualité technique largement au-dessus de la moyenne, Fabian Ruiz est en négociations pour prolonger son contrat au-delà de 2023 avec Naples. Or, les négociations sont pour l’instant bloquées, brèche dans laquelle le Paris Saint-Germain souhaite s’infiltrer. Reste que pour s’attacher les services d’un tel joueur, le champion de France en titre devra impérativement se délester d’un joueur dans ce secteur de jeu, ce que ce soit Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Idrissa Gueye voire Julian Draxler. Problème : pour l’instant, aucun des joueurs cités ne semble pressé de faire ses valises et de quitter Paris, où le cadre de vie est aussi confortable que le salaire.