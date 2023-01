PSG : Mbappé vice-capitaine, Kimpembe provoque un malaise

Dans : PSG.

Capitaine face au Pays de Cassel lundi soir, Kylian Mbappé va être amené à porter de plus en plus souvent le brassard de capitaine au PSG.

En l’absence de Marquinhos, mais aussi de Presnel Kimpembe ou encore de Marco Verratti, c’est Kylian Mbappé qui portait le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain, lundi soir contre Pays de Cassel en Coupe de France. Un évènement de circonstance ou un signal fort de la part de Christophe Galtier ? A priori, le champion du monde 2018 va être plus régulièrement amené à porter le brassard de capitaine du PSG dans les semaines à venir. « J’ai décidé qu’il soit le second capitaine depuis le début de la saison, il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos n’est pas là, car il a décidé de rester au club » a lancé Christophe Galtier dans des propos relayés par Le Parisien après la victoire écrasante du Paris SG contre Pays de Cassel en Coupe de France lundi soir (0-7).

Kimpembe n'a pas été informé de son déclassement

Kylian Mbappé est donc officiellement le vice-capitaine du PSG derrière Marquinhos, ce qui déclasse automatiquement Presnel Kimpembe dans la hiérarchie. Mais cette décision risque de créer un gros malaise dans la capitale française puisque sur son compte Instagram, Presnel Kimpembe a fait savoir qu’il n’avait pas été informé de ce choix de la part de Christophe Galtier et du staff du PSG. « Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club » a écrit Presnel Kimpembe, qui est toujours le vice-capitaine du PSG selon lui. Pourtant, Christophe Galtier a bel et bien décidé de confier le statut de second capitaine du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Sujet potentiel de tension à Paris entre les deux internationaux français ? Ce sera au staff de Christophe Galtier de vite désamorcer la bombe à quelques jours d'un mois de février totalement délirant.