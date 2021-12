Pochettino met les choses au clair pour 2022

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Au moment où son équipe du Paris Saint-Germain pourrait être sacrée championne d'automne à l’issue de la 17e journée de L1 ce week-end, Mauricio Pochettino refuse de penser à 2022 et au mercato hivernal.

Suite à son échec contre Nice au Parc des Princes mercredi (0-0), le jour où Lionel Messi a présenté son septième Ballon d’Or au public parisien, le club de la capitale française va tenter de se racheter face à Lens. Lors de ce choc de haut de tableau contre le cinquième lensois, le PSG voudra l’emporter pour sécuriser sa première place en vue de 2022. Une année qui débutera avec le mercato d’hiver. Lors de celui-ci, Paris pourrait avoir des envies de renforcer son équipe. Après le nul contre l’OGCN, Mauricio Pochettino avait d’ailleurs déclaré qu’il faisait jouer le PSG avec « ses moyens ». Si certains suiveurs du PSG avaient pris cette sortie médiatique comme un message subliminal en direction de Leonardo en vue du prochain mercato, l’entraîneur argentin ne réclame pourtant rien à ses dirigeants pour janvier prochain.

« À aucun moment je ne faisais allusion à des recrutements »

« Non, je n'attends rien pendant la trêve, aucune signature. Je ne me souviens pas du contexte de ma réponse, mais à aucun moment je ne faisais allusion à des recrutements. En plus, ce n'est pas le moment de parler de signatures, on en discutera le moment venu avec Leonardo pour voir s'il y a des besoins dans l'équipe », a lancé Pochettino, lors de la conférence de presse avant le match contre Lens. Avec cette déclaration, Pochettino montre quand même qu’il est pleinement concentré sur le projet du PSG, alors que son nom a récemment circulé autour de Manchester United. Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour certains supporters franciliens, qui rêvent plutôt d’une arrivée de Zinédine Zidane que d’un nouveau tour avec Pochettino…