PSG : Ekitike va tout casser, sa direction est prévenue

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Hugo Ekitike a rejoint le PSG l'été dernier en provenance du Stade de Reims. L'attaquant français doit pour le moment prendre son mal en patience.

Le PSG a connu pas mal de changements l'été dernier. Parmi les nouvelles recrues arrivées, on peut citer Hugo Ekitike. L'ancien du Stade de Reims sortait d'une énorme saison avec les Champenois. Son style de jeu et son grand potentiel ont charmé Luis Campos, qui veut miser sur lui pour l'avenir du PSG. Mais face à la concurrence au PSG, Ekitike a du mal à enchainer les rencontres. Depuis le début de la saison, l'attaquant de 20 ans a pris part à 9 rencontres, pour seulement 160 minutes disputées. Famélique pour un joueur qui a besoin de jouer pour progresser, même si côtoyer des stars tous les jours à l'entrainement sera sans doute bénéfique pour sa formation. En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier indiquait notamment au sujet d'Ekitike qu'il devait continuer à travailler et qu'il avait bien une part de responsabilités dans sa situation. Pour autant, le coach du PSG s'est engagé à demi-mots à le faire plus jouer au PSG.

Ekitike, pas question d'un départ !

Hugo Ekitike félicité et encourager par son père. Une belle image 😉 #TeamPSG

🎥 @OLIVETALLARON pic.twitter.com/3rpAhqZFEe — ParisTeam (@Paristeamfr) October 25, 2022

Mais forcément, compte tenu de la situation, des rumeurs concernant un départ prochain du jeune Français sont apparues. Prêté avec option d'achat obligatoire au PSG, Ekitike ronge son frein. Mais selon les informations de L'Equipe, l'ancien Rémois ne compte pas quitter Paris de sitôt. Le média français précise qu'au club, « il y a zéro possibilité » pour qu'Hugo Ekitike soit prêté cet hiver. Et même son de cloche pour le clan du joueur, qui estime que sa situation et le discours public de Christophe Galtier peuvent jouer sur sa fierté et créer les conditions d'un rebond. Avec l'enchaînement des rencontres dû à un calendrier surchargé, nul doute qu'Hugo Ekitike aura encore de belles occasions de se montrer. A lui de faire la différence et montrer à Christophe Galtier qu'il peut être une option crédible pour le PSG et ce, dès cette saison.