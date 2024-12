Luis Enrique et le PSG, divorce brutal à Noël ‍?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore des rendez-vous très importants en cette fin d'année civile. Le club de la capitale devra ensuite se pencher sur un marché des transferts hivernal qui pourrait réserver quelques surprises de taille.

Luis Enrique et ses hommes jouent gros dans les prochains jours. Il faudra aborder le déplacement en Ligue des champions mardi soir à Salzbourg de la meilleure des manières avec un seul mot d'ordre : la victoire. Pour cela, le PSG devra élever son niveau de jeu et faire preuve d'une efficacité retrouvée. D'autres rencontres importantes auront ensuite lieu, avec notamment la réception de l'OL en Ligue 1 ou encore un match à Lens en Coupe de France. Par la suite, le Paris Saint-Germain devra se pencher sur son mercato hivernal. Et des tensions seraient récemment apparues entre Luis Enrique et Luis Campos. Les deux hommes ne sont apparemment plus sur la même longueur d'onde concernant les profils à recruter. Cette situation pourrait entrainer des dégâts majeurs à Paris.

Luis Enrique, un avenir remis en question au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fundación Xana (@fundacionxana)

Si la situation en interne devient irrespirable pour les deux hommes, ils pourraient en effet tout simplement... partir tous les deux. La prolongation de contrat de Luis Campos est pour le moment mise de côté. Concernant Luis Enrique, il aurait prolongé jusqu'en 2027. Mais l'insider PSGInside-Actus croit savoir que l'Espagnol pourrait décider de quitter le PSG dès cet hiver si jamais la situation continuait à se dégrader. Ce ne serait pas le premier entraineur à avoir du mal à se faire comprendre par le public français, lui qui est déjà pris en partie en grippe par les médias nationaux.

Difficile à imaginer puisque le club de la capitale le soutient plus que jamais publiquement depuis son arrivée. Mais l'ancien du Barça reste imprévisible et on ne peut pas dire qu'il évolue dans un climat très serein. Un départ fracassant sur un coup de tête est donc envisageable si jamais la situation venait à se tendre. Les prochains matchs en diront beaucoup plus sur son avenir mais une élimination précoce en Ligue des champions pourrait contraindre toutes les parties à revoir les choses. A lui de rassurer les plus sceptiques.