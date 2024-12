La Ligue 1 va virer les glandeurs de la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Lancé dans de vastes économies, le football français est décidé à prendre des mesures drastiques. Y compris à la Ligue de Football Professionnel.

L'effondrement des droits de diffusion de la Ligue 1 oblige les clubs à brutalement se serrer la ceinture, mais au sein de la LFP, des présidents ont décidé de chasser le gaspi aussi dans les bureaux de l'instance dirigée par Vincent Labrune. Estimant qu'il n'y avait aucune raison que seules les 18 équipes soient concernées par ces économies, et qu'il fallait également que la LFP arrête de vivre au-dessus de ses moyens. Tandis que le président de la Ligue fait l'objet d'une enquête, ces présidents veulent passer dans chaque bureau afin de vérifier que tout le monde fait son travail. Ceux qui auraient encore des planques peuvent déjà commencer à suer à grosses gouttes, car la Ligue 1 ne prend plus ce sujet à la légère, ce qui visiblement semblait être le cas auparavant.

La LFP au régime, la fête est finie

𝗟𝗮 𝗟𝗙𝗣 𝘃𝗲𝘂𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 𝘀'𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗶𝘂𝗺 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁𝘀 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 ! 🚀🇫🇷



C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les identités visuelles de la L1 et la L2 ont été revues. 🚧… pic.twitter.com/lOrvL3VuKu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 28, 2024

Président du Stade de Reims, et vice-président de la Ligue de Football Professionnel, Jean-Pierre Caillot fait passer un message très clair dans L'Equipe. « Avec Olivier Létang et Saïd Chabane, on a pris le taureau par les cornes, avec l’idée de faire dans un premier temps 50ME d’économies sur le budget de fonctionnement de la LFP. La gestion qu’on est amené à faire dans nos clubs, on a demandé à la Ligue de faire la même chose sur toutes les lignes. On travaille pour que la masse salariale passe de 22ME à 18ME. Sans couper des têtes, mais quand il y a 165 salariés, il faut bien regarder s’ils sont tous occupés », prévient le patron du club rémois, dont on sait qu'il est proche de Vincent Labrune et de Nasser Al-Khelaifi. Il est vrai qu'avec seulement 500 millions d'euros par an grâce aux droits TV, dont une partie est reversée à CVC, l'époque où le football français semble bien loin et tout le monde doit faire des efforts. Comme le disait un ancien ministre, il faut dégraisser le mammouth, et cela va donc être le cas du côté de la Ligue de Football Professionnel.