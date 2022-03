PG : Neymar accro à l'alcool et la fête, c'est écoeurant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis l'élimination du PSG en Ligue des champions, Neymar prend cher. Hué par les supporters au Parc des Princes, le Brésilien a récupéré une étiquette de fêtard à l'hygiène douteuse. Son entourage est écoeuré.

En se rendant à un défilé de la Fashion Week quelques jours seulement avant le match retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, Neymar a remis un euro dans la machine concernant son hygiène de vie. Même si l’international brésilien du PSG avait perdu les kilos pris pendant l’été, sa forme physique semblait chancelante, et forcément le voir ainsi sortir pour assister à une soirée parisienne a remis de l’huile sur le feu. Surtout que dans le même temps, certains ont mis en ligne sur les réseaux sociaux des photos de l’évolution du visage de Neymar depuis sa signature à Paris en provenance du Barça en 2017. Une évolution qui laisse clairement sous-entendre que le joueur n’a pas le sérieux nécessaire pour être footballeur professionnel au plus haut niveau, d’autres étant même prêts à l’accuser d’abuser un peu de l’alcool, sans apporter la moindre preuve à cette grave accusation. Tout cela a forcément fait exploser la cocotte-minute après l’élimination du PSG à Madrid.

Neymar ne sort pas jusqu'au bout de la nuit à Paris

Neymar et sa famille ont été insultés par les Ultras du Paris Saint-Germain et cela alors que selon des membres de sa garde rapprochée, citée par Le Parisien, le numéro 10 brésilien ne mérite vraiment pas cela. « Ce sont surtout ses potes qui sont de purs fêtards. Il est clair qu’ils ne le tirent pas vers le haut en termes d’hygiène de vie. Mais lui, en général, reste assez soft et assez sobre en soirée. Il n’est pas de ceux que l’on croise au bout de la nuit, explique ce membre de l’entourage proche de Neymar, qui estime que ce dernier mérite plus d’attention. Les gens ont une image de lui qui n’est pas la bonne. Neymar est quelqu’un de foncièrement gentil, généreux, très à l’écoute de ce qui peut se dire sur lui. Il n’est pas du tout hautain ou inaccessible. Mais il est très sensible, il a besoin qu’on lui accorde de l’importance et il fait de même avec les gens. Tu sens que c’est important pour lui d’être apprécié. » Mais pour les supporters du PSG, c’est le footballeur qui par ses performances doit se faire apprécier, et pas seulement l’homme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Revenant sur cette fameuse présence à la Fashion Week, un habitué estime que l'on a fait là un faux procès à Neymar. « Quand Lewandowski s’affiche à Paris au défilé Off-White deux jours avant un match de Ligue des champions, cela ne choque pourtant personne, remarque un incontournable du Paris mondain. Neymar n’a assisté qu’à un seul défilé cette saison, celui de son ami Olivier Rousteing chez Balmain. Ça a fait le buzz parce que c’est le seul qui a

cette dimension de star, invitée au front row (1rang) à côté de Serena Williams. Mais je ne me souviens pas de l’avoir vu en faire plus d’un sur la trentaine que compte chaque Fashion Week », indique cette personne dans le quotidien francilien. En attendant, le Paris Saint-Germain aimerait de son côté pouvoir compter sur un Neymar en forme et dont le physique soit celui de la star qu'il était lorsque les dirigeants du PSG sont allés le chercher au FC Barcelone pour 222 millions d'euros. Sinon, il devra probablement changer de club, et faire des efforts financiers pour cela, les supporters parisiens ayant eu clairement décidé de lui pourrir la vie s'il ne fait pas d'énormes efforts.