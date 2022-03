Neymar a une idée folle pour quitter le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Affecté par les sifflets du Parc des Princes lors du match entre le PSG et Bordeaux dimanche, Neymar envisage de quitter Paris cet été.

Cinq ans au Paris Saint-Germain et puis s’en va ? L’avenir de Neymar est plus en question que jamais après les sifflets dont la star brésilienne a été victime dimanche, quatre jours après la piteuse élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. A en croire les informations de RMC, Neymar a été très touché par les sifflets du Parc des Princes à son encontre. L’ancien attaquant du FC Barcelone ne « comprend pas » les critiques, et se pose un certain nombre de questions. Contrairement à ce qui a été écrit en Espagne, il n’a pas encore officiellement demandé à la direction du PSG de quitter le club mais le doute est plus présent que jamais dans l’esprit de Neymar ainsi que dans celui de son entourage.

Barcelone, Manchester United... ou le Real pour Neymar ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Selon les informations de Don Balon, le clan Neymar espère que trois clubs se positionneront cet été afin de rendre possible un départ du Paris Saint-Germain. Comme indiqué par ailleurs, Manchester United est l’une des destinations qui plairait beaucoup à Neymar, lequel aimerait beaucoup découvrir la Premier League. Par le passé, les Red Devils et l’entourage de l’international brésilien ont beaucoup discuté mais finalement, jamais le transfert de Neymar à Manchester United ne s’est concrétisé. Cet été pourrait être le bon moment pour le n°10 du PSG afin de découvrir la Premier League. Dans le cas où les pensionnaires d’Old Trafford ne se positionneraient pas pour recruter Neymar au mercato, l’entourage du joueur n’exclurait pas non plus un improbable retour en Espagne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Neymar ne s’interdit rien dans la mesure où selon Don Balon, le meneur de jeu parisien serait aussi bien prêt à poser ses valises au FC Barcelone… ou au Real Madrid. Reste maintenant à voir si tous ces grands clubs européens, qui ambitionnent de gagner la Ligue des Champions à court terme, songent sérieusement à miser sur Neymar, lequel apparait plus que jamais en fin de course…