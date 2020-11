PSG : Décisif, Neymar confirme son statut de roi de la LDC

Dans : PSG.

Buteur sur penalty, Neymar a inscrit le but de la victoire contre le RB Leipzig (1-0) mardi. L’attaquant du Paris Saint-Germain confirme ainsi sa capacité à se montrer décisif dans les matchs de Ligue des Champions.

Au lendemain de la victoire face au RB Leipzig, ce que retiennent les observateurs de la performance individuelle de Neymar, ce n’est pas forcément son penalty inscrit. De nombreux spécialistes préfèrent souligner son côté agaçant. Il faut dire que le numéro 10 du Paris Saint-Germain s’est encore lancé dans des actions en solitaire, le plus souvent pour provoquer ses adversaires, et pas toujours avec réussite. On n’oublie pas non plus son repli défensif aléatoire, pour ne pas dire inexistant. De quoi agacer Daniel Riolo.

« Neymar est cramé, a lâché le journaliste de RMC. Cela ne devrait pas l’empêcher d’être intelligent et de lâcher le ballon. Je le trouve de plus en plus guignolesque. Ça me fait de la peine de dire ça parce que je ne comprends pas. Tu sens que la lumière peut venir de lui dans cette équipe mais en même temps, il ne fait que l’éteindre. On dirait Christian Clavier dans les visiteurs qui joue au con avec la lumière. »

L’implication offensive de Neymar

Et pourtant, notre confrère sera bien obligé d’admettre que la star francilienne brille régulièrement sur la scène européenne. La preuve avec cette impressionnante statistique selon laquelle l’international auriverde est impliqué sur 60 buts en 63 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière ! Dans le détail, l’ancien Barcelonais totalise 36 réalisations et 24 passes décisives. Alors qu’on le sent capable d’en faire beaucoup plus…