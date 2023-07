Pedri vaut 1 milliard, le PSG s'est trompé d'un zéro

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures, des rumeurs concernaient un intérêt vif du PSG et de Luis Enrique pour Pedri. Mais le soufflé est vite retombé...

Bien malin est celui qui pourra dire comment se terminera le mercato estival du PSG. Pour le moment, c'est le flou le plus total qui règne dans la capitale. Le nouveau feuilleton autour de Kylian Mbappé prend pas mal d'attention et d'énergie aux dirigeants franciliens. Cependant, ces derniers tentent de recruter en attaque. Ces dernières heures, des informations concernant le PSG ont surpris. D'abord, c'est RMC qui affirmait qu'Ousmane Dembélé allait s'engager avec le club de la capitale. Puis c'est PSG Community qui a ensuite précisé que les champions de France avaient aussi des vues sur Pedri. De quoi enflammer pas mal de monde sur les réseaux sociaux, mais visiblement pour pas grand chose.

Pedri, c'est déjà la fin

En Espagne, la presse n'a pas tardé à réagir à la rumeur Pedri. Pour Mundo Deportivo, Pedri ne partira pas du Barça pour filer au PSG. D'abord parce que ce n'est pas la volonté du joueur espagnol mais également parce que Luis Enrique n'a pas demandé sa signature, comme prétendu par PSG Community. Le média catalan indique que l'ancien coach du Barça ne veut surtout pas causer de tort au club blaugrana en tentant de lui chiper son crack. Autre point démenti par Mundo Deportivo, une possible clause de 110 millions d'euros dans le contrat de Pedri que le PSG voudrait faire sauter. Un montant tout simplement erroné pour le média, qui révèle que la clause de l'international espagnol est en fait d'1 milliard d'euros depuis sa prolongation de contrat signée en octobre 2021, et valable jusqu'en juin 2026.

RAS donc concernant la possibilité de voir Pedri évoluer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. En tout cas, une chose est certaine, le marché des transferts est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets dans la capitale et des rumeurs de ce type devraient continuer à prospérer. En espérant qu'un jour ou l'autre le PSG puisse réellement se renforcer, car à deux semaines de la reprise de la saison de Ligue 1, les champions de France naviguent à vue et paraissaient vivre une vraie grosse crise, la plus sérieuse depuis le rachat par le Qatar en 2011.