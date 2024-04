PSG ‍: Donnarumma accuse un arbitre ‍: « ‍C’est très grave ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Remplaçant samedi soir contre Clermont, Gianluigi Donnarumma n'a pas du tout apprécié la manière dont l'un des arbitres lui a parlé. Le gardien du PSG est scandalisé.

Afin de préserver ses joueurs dans la perspective du quart de finale aller de Ligue des champions mercredi prochain contre le FC Barcelone, Luis Enrique avait fait le choix de laisser sur la touche de très nombreux titulaires. Parmi eux, Gigio Donnarumma, qui avait cédé sa place pour ce PSG-Clermont à Arnau Tenas. Mais, même s'il ne jouait pas, le gardien de but italien était à fond dans le match, au point même de scruter attentivement les faits et gestes de Gaël Angoula, arbitre de cette rencontre, Donnarumma attendant notamment de voir combien de temps additionnel allait être donné à la fin du match, les joueurs clermontois ayant évidemment tenté de gagner de temps pour ramener des points du Parc des Princes, ce qui peut se comprendre. Et lorsque le quatrième arbitre a indiqué qu'il y aurait 4 minutes de temps additionnel, le portier remplaçant du Paris Saint-Germain n'a pas compris. Après la rencontre, ce même quatrième arbitre a été interrogé par Donnarumma, lequel n'a pas apprécié la réponse de ce dernier et le sourire de ce dernier en lui répondant.

"C'est grave que tu me le dises comme ça !" 😡



Gianluigi Donnarumma très remonté contre le 4ème arbitre et les 4 minutes de temps additionnel accordées lors de #PSGCF63 🤐 pic.twitter.com/rIV43ujQyB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

Alors que d'un ton virulent, mais correct, le gardien de but du PSG est allé demander la raison de ce faible temps supplémentaire, au moment où Kylian Mbappé et ses coéquipiers poussaient très fort pour arracher la victoire, l'arbitre lui aurait répondu : « vous aviez 90 minutes pour gagner ». Et cela avec un petit sourire en coin, histoire de faire comprendre qu'il ne fallait pas reprocher aux arbitres de ne pas avoir réussi à faire la différence face à la lanterne rouge de Ligue 1. Pour Gianluigi Donnarumma, une telle réponse montre le dédain du quatrième arbitre pour les joueurs et il lui a fait savoir dans une séquence saisie par les caméras de télévision. « C’est le plus grand défaut des arbitres français, faire des choses comme ça, c’est le défaut de l’arbitre français. Pourquoi tu me dis ça à moi ? », a d’abord lancé le gardien italien, avant ensuite de parler avec un délégué, toujours sous le regard de l’officiel visiblement amusé. « Il m’a dit : tu as 90 minutes pour gagner » et il a mis que 4 minutes en plus. C’est grave que tu me dises ça comme ça, c’est grave. C’est très grave. Je te demande pourquoi il n’a mis que quatre minutes et tu me réponds comme ça. Pourquoi tu m’as parlé comme ça ? ça c’est grave », s'est agacé le gardien de but du PSG et de l'Italie, qui n'a cependant jamais dépassé les limites et est resté correct.

Donnarumma sanctionné ?

Reste à voir ce que la commission de discipline va faire, du moins si un rapport a été fait sur cet échange qui n'a pas été d'une virulence extrême, mais s'est déroulé sous le regard d'une caméra de Canal+. Au moment où les arbitres français sont au coeur d'une vaste polémique avec les clubs de Ligue 1, mais également entre eux, Gianluigi Donnarumma a mis un peu d'huile sur le peu. Mais le gardien de but du PSG pourrait payer le prix de cette prise de tête pour quelques minutes supplémentaires, personne ne pouvant reprocher à Gaël Angoula et ses assistants les choix tactiques de Luis Enrique, qui avait clairement aligné une équipe B au coup d'envoi face à Clermont.