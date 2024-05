PSG ‍: Xavi Simons ne dit pas non au Barça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le parcours de Xavi Simons au Paris SG n'est pas de tout repos, et son retour cet été n'est pas si clair que cela. Surtout que le joueur formé au Barça envoie des signaux positifs au club catalan.

Le dossier Xavi Simons est l’un des plus compliqués de ces dernières années au Paris SG. Le club de la capitale a un mal fou à lui faire confiance et continue de le prêter dans des conditions particulières, comme ce fut le cas avec le PSV Eindhoven la saison dernière, alors que le club néerlandais a failli l’acheter définitivement avant que Luis Campos n’active une clause de rachat à 6 ME. Désormais, le milieu de terrain brille à Leipzig, alors que les supporters parisiens estiment que l’international avec les Pays-Bas aurait largement eu sa chance sous Luis Enrique cette saison. Néanmoins, son retour est enfin prévu pour cet été, et il serait alors définitif. Le club allemand a fait comprendre qu’il n’avait pas le pouvoir de le conserver, même s’il allait faire la demande pour un nouveau prêt. Mais à désormais 21 ans, Xavi Simons a envie de se stabiliser. Au Paris SG ?

Le Barça et le PSG, l'accord est impossible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

Ce n’est pas si évident que cela car selon Sport, le FC Barcelone est très intéressé par l’idée de récupérer celui qui a évolué dans son centre de formation. Et surtout, cette volonté serait réciproque selon le journal catalan. Ce dernier estime que Xavi Simons a toujours un gros faible pour la formation blaugrana, et serait d’accord pour pousser afin d’être prêté au Barça. Un scénario qui a très peu de chances de se réaliser, et même le journal espagnol le reconnait. Notamment en raison des relations compliquées entre les deux clubs concernés. Mais le fait de voir le milieu de terrain envisager un autre destin que le PSG étonne beaucoup au sein du club parisien, même si la versatilité du Néerlandais ne se limiterait pas à son jeu très complet sur le terrain.