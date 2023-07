Le capitaine Marquinhos abandonne le PSG ‍!

Après Marco Verratti, qui a déjà négocié son contrat avec un club saoudien, c'est désormais Marquinhos qui est tenté de partir du Paris Saint-Germain. Le capitaine et défenseur brésilien n'est pas loin de lui aussi tourner le dos au club de la capitale.

A chaque jour son coup de théâtre au PSG. Quelques jours après avoir appris que Marco Verratti laissait le soin aux dirigeants parisiens de négocier son transfert avec le club d’Al-Hilal, c’est dorénavant Marquinhos qui se serait présenté devant Nasser Al-Khelaifi afin de lui faire part de son désir de quitter le club pour s'engager en Saudi Pro League et plus précisément avec le club d'Al Nassr ou évolue Cristiano Ronaldo et contre qui le PSG a fait 0-0 lors de son premier match de préparation au Japon. Rudy Galetti, journaliste italien spécialiste du mercato, précise que les responsables de l'équipe saoudienne ont été autorisés à négocier avec le Paris Saint-Germain quelques jours seulement après avoir entamé des négociations avec l'entourage du défenseur brésilien.

🚨✅ #Marquinhos gave his approval to start talks with the 🇸🇦 club - #AlNassr - that days ago approached his entourage, as revealed.



💰 An official bid was sent to the 🇧🇷 player and to #PSG.



