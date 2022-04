Pas de débat, Macron pousse Mbappé à rester au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans un entretien accordé à l'émission Quotidien, le président de la République, candidat à sa propre réélection a confirmé qu'il souhaitait convaincre Kylian Mbappé de rester en France au Paris Saint-Germain.

A quelques heures de la 33e journée du championnat de Ligue 1, qui aura lieu en même temps que le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le chef de l’Etat, supporter assumé de l’Olympique de Marseille, a confirmé qu’il voulait tout faire pour que Kylian Mbappé prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain. S’il aurait bien voulu voir un jour le champion du monde 2018 sous le maillot phocéen, le président de la République avoue qu’il sait que c’est un rêve total impossible à réaliser, le joueur lui ayant très clairement fait savoir que jamais il ne signera un contrat avec l'OM.

Mais même s’il n’est pas fan du PSG, le Président français souhaite que Mbappé ne quitte pas la Ligue 1 pour le Real Madrid ou un autre club européen. Emmanuel Macron ne cache pas qu’il s’est activé dans ce dossier afin de convaincre son compatriote de prolonger un engagement qui s'achève dans deux mois, mais il n’a pas dévoilé s’il avait réussi à obtenir gain de cause auprès du joueur parisien.

Macron assume d'être fan de l'OM et de vouloir Mbappé au PSG

Le chef de l’Etat assume en tout cas cette ambivalence entre son statut de supporter de l’Olympique de Marseille et son désir de pousser l’un des meilleurs footballeurs du monde, si ce n’est le meilleur, à rester chez le rival parisien. « Comment peut-on être supporter de l’OM et tout faire pour que Kylian Mbappé reste au PSG ? Parce qu’il n’est pas question, malheureusement, que Kylian Mbappé aille à l’Olympique de Marseille. S’il était prêt à venir l’OM, je me serais battu, mais il m’a dit « non » très vite. Donc il vaut mieux se battre pour qu’il reste dans le championnat français parce que c’est quand même un immense joueur », a confié Emmanuel Macron, dont RTL avait dévoilé week-end dernier qu’il voulait que l’attaquant tricolore du PSG le soutienne d’une manière ou d’une autre dans ces derniers jours de la campagne électorale. Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas, Kylian Mbappé n’ayant pas communiqué sur le sujet des élections contrairement à d’autres sportifs. En tout cas, les propos d'Emmanuel Macron font déjà énormément de bruit du côté de Madrid.