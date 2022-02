Mbappé soutien de Macron, le rêve secret de l'Elysée !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Pas encore candidat à sa réélection, Emmanuel Macron cherche des soutiens de poids en dehors du monde politique. Et le chef de l'Etat rêve notamment de la star de l'équipe de France et du PSG.

Les 10 et 22 avril prochains aura lieu en France l’élection présidentielle, et si on connaît déjà de nombreux candidats, le « tenant du titre » n’a pas encore dévoilé s’il postulera à sa propre réélection, même s’il ne fait strictement aucun doute que ce sera le cas. Dans l’ensemble des camps concernés, on se prépare à un rude combat et parmi les choses qui peuvent faire pencher la balance, du moins très légèrement, il y a les soutiens apportés par des personnalités connues aux candidats. Dans le monde du football, on est plutôt du genre discret concernant son bulletin de vote, histoire de ne pas se mettre une partie des supporters à dos. Mais si les footballeurs ne veulent pas se mouiller, ils sont des cibles de choix pour les candidats et candidates aux élections. Et surtout les stars. C’est dans ce sens que le magazine Challenges affirme cette semaine qu’Emmanuel Macron rêve de voir Kylian Mbappé rejoindre la liste officielle de ses soutiens.

Macron soutenu par Mbappé, ils en rêvent

Aussi frivole qu'indispensable, la chasse aux "peoples" bat son plein dans les rangs des candidats à la présidentielle : Macron rêve de Mbappé, Pécresse ne veut pas d'un "fan-club" et Mélenchon échange avec le prix Goncourt 2017 Éric Vuillard...https://t.co/Szq1qxwXyl — Rémi Clément (@rclmt) February 5, 2022

Pour que la star française du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France vienne éventuellement rejoindre le camp des supporters de l’actuel Président de la République, il y a même un scénario bien précis. « Le rêve des macronistes porte un nom : Kylian Mbappé. « On peut tout à fait imaginer qu’en cas de second tour face à l’extrême droite il prenne publiquement position en notre faveur », glisse un marcheur de la première heure », explique Rémi Clément, journaliste de Challenges. Emmanuel Macron a souvent rencontré Kylian Mbappé lorsqu'il est venu à la rencontre des Bleus de Didier Deschamps ou du Paris Saint-Germain, mais de là à envisager que l'attaquant se lance ouvertement dans la campagne présidentielle il y a tout de même un monde, Mbappé n'ayant jamais affiché ouvertement ses opinions politiques.