Nkunku à Chelsea, le PSG se frotte les mains

Christopher Nkunku a récemment dû déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar. Un énorme coup dur pour le joueur de Leipzig, qui va néanmoins trouver un nouveau point de chute.

Eblouissant depuis son arrivée à Leipzig en 2019, Christopher Nkunku a logiquement été appelé en équipe de France. Interessant sous le maillot des Bleus, l'ancien joueur du PSG a été sélectionné pour la Coupe du monde. Malheureusement, une blessure contractée à l'entrainement l'a privé de cette compétition. Va suivre une période de convalescence pour Nkunku, qui a également eu le temps de finaliser son départ de Leipzig. Selon les informations de Fabrizio Romano, il ne fait désormais plus de doutes que le Français de 25 ans sera un joueur de Chelsea la saison prochaine. L'accord total vient d'être trouvé entre toutes les parties.

Chelsea are closing in on Christopher Nkunku deal. Medical already done as reported in September, agreement in place with Leipzig for more than €60m clause/easier payment terms. 🚨🔵 #CFC



Long term deal agreed starting from June 2023.



Time to sign contracts then… here we go. pic.twitter.com/ByZKO5vlb9