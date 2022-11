Accord Leipzig-Chelsea pour Nkunku, le PSG KO

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG lorgne déjà sur pas mal de profils concernant les prochaines fenêtres de mercato. Christopher Nkunku plait notamment à Luis Campos.

A Paris, les périodes de mercato sont toujours très attendues. L'hiver prochain, le PSG sera très certainement l'un des acteurs majeur du marché. Luis Campos aimerait recruter un défenseur central et un attaquant. Outre cet hiver, la direction francilienne prépare aussi l'été prochain. Déjà, pas mal de noms sont sortis dans la presse. Parmi eux, on peut citer Christopher Nkunku. L'international français devrait quitter Leipzig pour trouver un nouveau défi, plus en adéquation avec son énorme potentiel. Et le PSG est intéressé par la possibilité de le récupérer. Si Nkunku avait été cédé à Leipzig en 2019 contre 13 millions d'euros, le club de la capitale serait prêt à mettre les moyens pour le faire revenir. Mais le joueur de 25 ans ne voit pas les choses du même oeil.

Nkunku, le PSG n'a pas fait le poids

Christopher Nkunku update. Although Leipzig call a move to Chelsea a "transfer rumour", am told there is now a broad club-to-club agreement in place for summer 2023 worth around €70m. pic.twitter.com/3h9ase5zxO — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 21, 2022

Selon les informations de Ben Jacobs, Nkunku sera un joueur de... Chelsea l'été prochain. Le Français et les Blues, d'accord depuis de nombreux mois, vont voir leur souhait de collaboration devenir concret. Leipzig a, selon le journaliste, accepté une offre de 70 millions d'euros de Chelsea pour lâcher l'ancien joueur du PSG. Un PSG qui ne va donc pas pouvoir rapatrier son ancien joueur. Reste à savoir néanmoins si une non-qualification de Chelsea pour la prochaine Ligue des champions changera la donne, alors que les Blues sont en pleine crise de résultats en Premier League et pointent à une triste 8ème place après 14 journées disputées. En tout cas, l'annonce d'un accord entre Leipzig et Chelsea va certainement apporter un peu de joie à Nkunku, qui a dû renoncer à la Coupe du monde suite à une blessure au ligament du genou gauche. D'après L'Equipe, le natif de Lagny-sur-Marne devrait manquer de deux à deux mois et demi de compétition avec son club.