Neymar viré, le PSG est coupable

Par Claude Dautel

Le président du PSG a évoqué la fin des années bling-bling, et s'il n'a pas cité Neymar, Nasser Al-Khelaifi a tout de même visé la star brésilienne pour son comportement.

Dans la même semaine, on a appris que Neymar avait automatiquement eu une prolongation d’un an avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’en 2027, et que le président du club de la capitale était décidé à virer la star brésilienne si ce dernier ne se pliait pas aux nouvelle règles mises en place par la direction du PSG. Bien évidemment, Nasser Al-Khelaifi a pris des pincettes, car même s’il a fait les gros yeux, le dirigeant qatari n’est pas réellement du genre à cibler précisément un joueur. Mais les propos du président parisien dans le quotidien régional ont sonné comme un avertissement pour l’ancien joueur recruté au FC Barcelone en 2017 : « Nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, et on verra le résultat. » Des propos tellement forts que l’on évoque même un départ de Neymar dès ce mercato.

Neymar n'a pas été pro, mais le PSG a dit amen !

Depuis, le joueur brésilien de 30 ans est plongé dans un déluge de critiques. Et chacun de rappeler ses nuits festives, ses retards à l’entraînements, ses gastros un peu trop régulières, ses voyages au Brésil, enfin tout ce qui a souvent fait sourire. Sauf que cette fois, le Paris Saint-Germain ne prend plus cela à la rigolade et veut que Neymar change radicalement sous peine de prendre la porte, même si cela n’est pas gagné dans un mercato où l’attaquant du PSG et de la Seleçao ne vaut plus du tout les 220 millions d’euros déboursés en 2017 par le Qatar pour le faire venir en Ligue 1. Nombreux sont ceux qui applaudissent les propos de Nasser Al-Khelaifi, mais dans Le Parisien, Fabrice Pancrate point du doigt les responsabilités des dirigeants des champions de France dans cette dérive de Neymar. « Avant le bling-bling, c’était surtout un pu…. de joueur de foot ! Il s’est un peu perdu dans des choses extra-sportives, aussi parce que le contexte parisien lui a permis ça. S’il y avait eu une certaine discipline instaurée dès son arrivée, ça n’aurait pas été ça », fait remarquer l’ancien attaquant du PSG afin de ramener Nasser Al-Khelaifi à la réalité.

Il est vrai que le Paris Saint-Germain n'a jamais osé serrer la vis à ses joueurs, et pas uniquement concernant Neymar. Même si ce dernier a battu tous les records dans le genre. Cela avait déjà commencé avec Serge Aurier, qui avait insulté son entraîneur au PSG, Laurent Blanc, via une vidéo sur les réseaux sociaux, ce qui n'avait pas donné lieu à une sanction forte de Nasser Al-Khelaifi. Plus récemment, on se souvient de Lionel Messi et Leandro Paredes absents à l'entraînement au lendemain du 7e ballon d'Or gagné par la Pulga officiellement pour une gasto, officieusement pour avoir fêté cela et ne pas être en état de travailler, ou pire encore le feuilleton entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Neymar n'est donc pas le seul à avoir dérapé au sein du club de la capitale, mais le PSG doit aussi se regarder dans une glace.