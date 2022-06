PSG : Neymar vendu 50 million d'euros, surtout pas à Chelsea !

Ces dernières heures, il est apparu que Chelsea étudiait la possibilité d'un transfert de Neymar au prochain mercato. Toutefois, rien n'est fait d'autant que Raheem Sterling est aussi suivi par les Blues. En Angleterre, en tout cas, on pense qu'il serait préférable de faire signer le Citizen.

Tout juste prolongé jusqu'en 2027 par le PSG, Neymar n'est toutefois pas assuré d'un avenir sur le long terme dans la capitale. En effet, le club parisien cédera vite si une offre convenable arrivait pour son joueur brésilien, déjà âgé de 30 ans. Une proposition qui pourrait arriver plus rapidement que prévu. Chelsea est récemment venu aux renseignements pour un transfert à 50 millions d'euros cet été. Les Blues se laisseraient bien tenter car ils ont besoin de renforts dans le secteur offensif, d'autant que Romelu Lukaku devrait retourner d'ici peu à l'Inter après un passage d'une saison totalement raté.

En plus de Neymar, Chelsea regarde du côté de Manchester City et Raheem Sterling. Le feu follet anglais est fortement désiré par Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues. Un dilemme difficile attend la direction londonienne avec ces deux joueurs. Les statistiques plaident pour Neymar, lequel a marqué 13 buts et délivré huit passes décisives en 28 matches contre 17 buts et neuf passes décisives pour Sterling mais en 47 rencontres.

👀 “I would rather take Sterling in the Premier League than I would Neymar.”



🔥 “You think about Neymar and what he’s been doing at #PSG…what is it?!”@DarrenBent would rather take Raheem Sterling over Neymar at #CFC 🔵 pic.twitter.com/ofNScuR43m