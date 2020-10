PSG : Laurent Blanc sous le choc, il voulait virer Aurier à Paris !

Dans : PSG.

Le 14 février dernier, Serge Aurier dérapait totalement au cours d’un live sur Périscope en insultant Laurent Blanc de « fiotte ».

Logiquement, l’affaire avait fait grand bruit au Paris Saint-Germain. Et malgré les insultes de l’international ivoirien à l’égard de l’entraîneur français et de certains de ses coéquipiers, Serge Aurier avait reporté le maillot du PSG. A l’époque, certains observateurs avaient demandé le transfert, voire le licenciement immédiat de l’ancien défenseur du Toulouse FC. Une idée qui a traversé l’esprit de Laurent Blanc, comme le principal intéressé l’a fait savoir dans une interview accordée à La Chaîne L’Equipe.

« C'était fini, c'est aussi simple que cela. Un joueur qui manque de respect à son entraîneur, à ses coéquipiers, ce mec ne doit plus faire partie du club. Ce n'est pas possible. Cela a été un épisode qui m'a servi, mais je savais que c'était mort. Aurier titulaire à Manchester City ? J'ai fait passer l'intérêt de l'équipe avant mon intérêt personnel. Si je fais passer mon intérêt personnel, tu sais la décision que je prends, même si elle n'est pas partagée par le club, mais à ce moment-là j'aurais pris une décision personnelle. J'aurais dit "je réfléchis que par rapport à moi", je n'avais pas le droit de faire ça. Si l'équipe nécessitait que Serge Aurier soit dans l'équipe, je le mettais. Il fallait que je le fasse, c'était mon devoir de le mettre... et je l'ai fait » a commenté l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, logiquement marqué par cet événement. Depuis, Serge Aurier a rebondi de la plus belle des façons en s’imposant comme un titulaire à Tottenham tandis que Laurent Blanc est sans club depuis près de quatre ans…