Neymar offert au Barça, Al-Khelaifi obéit aux ordres

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

L’énorme information vient de Catalogne : le Paris Saint-Germain cherche à se débarrasser de Neymar. La star du Brésil a été proposée par des intermédiaires de Nasser Al-Khelaïfi au FC Barcelone ainsi qu’à des clubs de Premier League.

Le trio Lionel Messi – Kylian Mbappé – Neymar Jr à peine formé, il devrait déjà être démantibulé dans les prochains mois. En fin de contrat en juin 2022, Mbappé n’a toujours pas prolongé, au contraire de Neymar. Ce dernier a étendu en mai dernier son bail avec le PSG jusqu’en 2025. Sauf que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se disent qu’ils ont peut-être fait une erreur. Le Brésilien vit un début de saison particulièrement compliqué. Avant son doublé contre Bordeaux, Neymar n’avait pas inscrit le moindre but dans le jeu cette saison. Il a beaucoup de mal à se montrer influent sur le terrain et peine à faire des différences. Méconnaissable, il n’échappe pas aux critiques. Même au sein de la direction du PSG, les interrogations sur Neymar commencent à se faire de plus en plus nombreuses. Surtout qu’il ne faut pas oublier la déclaration choc du numéro 10 il y a quelques semaines, qui affirmait ne pas être assez fort mentalement pour durer dans le football.

Le PSG offre Neymar au Barça et à des clubs de Premier League pour 80 ME !

Dans ce contexte, le PSG a décidé de se débarrasser de Neymar à en croire les informations d’El Nacional. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a proposé par le biais de ses intermédiaires Neymar au FC Barcelone et à des clubs de Premier League. Le PSG a une grande priorité : prolonger Kylian Mbappé. Malgré la volonté du Français de rejoindre le Real Madrid, le Qatar garde espoir. L’État pétrolier compte bien proposer le paquet à Kylian Mbappé. Si ce dernier changeait d’avis et acceptait, vendre Neymar deviendrait presque une nécessité tant les salaires XXL se multiplieraient. Et même si Kylian Mbappé partait, un départ de Neymar n’est pas totalement à exclure. Le PSG a conscience que le Brésilien se trouve sur la pente descendante. Il n’est plus du tout considéré comme indispensable. Le PSG, désireux d’ouvrir un nouveau cycle, a fixé le prix de Neymar à 80 ME. A priori, le FC Barcelone ne bougera pas. Le divorce est total avec son ancien joueur, et une réconciliation semble difficile à imaginer. Reste à savoir si les clubs de Premier League mordront à l’hameçon.