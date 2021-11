Xavi Simons, le Barça veut se venger pour Neymar et Messi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Xavi Simons n’a toujours pas accepté de prolonger.

L’avenir de Xavi Simons au PSG s’écrit en pointillés. Et pour cause, le milieu de terrain néerlandais de 18 ans a beau enchaîner les prestations de haute volée avec les U19 du club parisien, il n’a pour le moment pas les faveurs de Mauricio Pochettino avec les professionnels. Rarement appelé dans le groupe en Ligue 1, Xavi Simons attend toujours son heure. Mais à force d’attendre, l’ex-pépite du FC Barcelone risque de perdre patience. C’est précisément ce qui est en train d’arriver selon la Cadena SER, qui explique que Xavi Simons et son agent Mino Raiola ont refusé une offre de prolongation de la part du PSG, alors que le contrat du Néerlandais arrive à expiration en juin prochain. Une situation dont souhaite profiter son ancien club… le Barça.

Barcelone veut récupérer Xavi Simons

Quatre ans après le départ de Xavi Simons pour le Paris Saint-Germain, le club blaugrana verrait d’un très bon œil le retour au bercail du Néerlandais de 19 ans. Et pour cause, le Barça estime que Xavi Simons a pris suffisamment d’épaisseur pour prétendre à une place dans le groupe professionnel du club. Surtout, la situation contractuelle du joueur représenté par Mino Raiola a tapé dans l’œil de Joan Laporta. Au vu des finances rouges écarlates du Barça, il est impossible de ne pas bondir sur l’opportunité de recruter un joueur si prometteur pour zéro euro. Reste maintenant à voir si les dirigeants barcelonais parviendront à trouver un accord avec Mino Raiola pour la signature de Xavi Simons, qui exigera sans aucun doute à son futur club des garanties quant à sa place avec les professionnels. Car à force de briller avec les U19, Xavi Simons attend son heure avec les grands. Histoire de montrer ce dont il est capable. Selon les médias catalans, Joan Laporta a bien l'intention de réussir ce coup histoire de se venger d'un PSG qui a souvent fait pleurer le Barça ces dernières années.