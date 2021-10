Neymar en pleine tempête, le Brésil regarde ailleurs

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que l’hygiène de vie de Neymar continue à être un sujet tabou autour du Paris Saint-Germain, Tite, le sélectionneur du Brésil, a refusé de se mouiller sur ce supposé problème…

À Paris, tout le monde tombe sur Neymar en cette première partie de saison. Il faut dire que le joueur de 29 ans n’affiche pas son meilleur visage depuis la reprise estivale. Décisif qu’à trois reprises en huit matchs, l’attaquant brésilien n’est que l’ombre du grand joueur qu’il était il y a encore quelques mois de cela… Autant dire que les suiveurs du PSG n’hésitent pas à se montrer critique à l’égard de Neymar, quand celui-ci s’affiche dans les soirées parisiennes. Le 19 octobre dernier, l’Auriverde a notamment passé du bon temps avec Ronaldinho, après la victoire de Paris contre Leipzig en Ligue des Champions, avant de boire de belles bouteilles de vin avec ses amis quelques jours plus tard…

Neymar se défend

Des faits qui ont augmenté le nombre de critiques autour de Neymar. Pour éteindre ce nouvel incident, Neymar a donc pris la parole. « Je sais prendre soin de moi. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire ? Rien du tout ? Je sors quand je peux. Je sors quand c'est possible, quand je sais que je ne m'entraînerai pas le lendemain. Je n'arrêterai pas de le faire. Où est le problème ? Il faut me faire payer pour ce que je fais sur le terrain, là oui. Mais pas pour ce que je fais dehors… », a lancé Neymar sur une chaîne Youtube Fui Clear.

« Je ne suis pas l'entraîneur du PSG »

Une déclaration fracassante qui a fait le buzz au Brésil. Par conséquent, Tite n’a pas pu éviter les questions autour du coup de gueule de Neymar lors d’une conférence de presse. « Malheureusement, je ne peux pas répondre sur Neymar. Ma limite sur le plan de l'éthique s'arrête au travail, à la discipline, à la performance. Je ne suis pas l'entraîneur du PSG. Je suis sélectionneur. Je n'ai pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Là, il s’agit du comportement individuel de tous les athlètes, pas seulement de Neymar. Je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal… », a lancé le sélectionneur du Brésil. Si Tite refuse donc de se mouiller, c’est aussi parce que Neymar est irréprochable cette saison avec le Brésil, lui qui a marqué deux buts et délivré trois passes décisives depuis septembre. Au Parisien de confirmer tout cela lors des matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 contre la Colombie, le 11 novembre, et l'Argentine, le 16 novembre prochain.