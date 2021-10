PSG : Le coup de sang de Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Critiqué pour son rendement décevant avec le PSG depuis le début de la saison, Neymar ne supporte plus qu’on lui reproche son hygiène de vie.

Le Brésilien est connu pour avoir pas mal de défauts pas forcément conciliables avec la vie d’un sportif de haut niveau. Tout d’abord, Neymar est connu pour sa vie nocturne, et pas forcément uniquement dans des soirées ou des sorties. Le numéro 10 du PSG passe parfois ses nuits françaises à l’heure brésilienne, entre des parties de jeux en ligne et des feuilletons qu’il suit à 2 ou 3 heures du matin. L’ancien barcelonais ne s’en cache pas, puisqu’il fait suivre ses réactions ou ses parties de poker en direct sur ses réseaux sociaux quand cela lui chante. A son arrivée au PSG, avec Daniel Alves notamment, il avait même réussi à faire décaler certaines séances d’entrainement l’après-midi, pour faciliter son réveil en fin de matinée. Une préparation invisible vraiment invisible donc, d’autant plus que Neymar n’a jamais caché qu’il aimait s’évader avec ses amis dès qu’il avait un peu de temps libre, et profiter de la vie. Comme tout, c’est dans l’excès que cela pêche et sa silhouette est beaucoup moins fluette qu’à son arrivée à Paris. Et quand le rendement n’est plus au rendez-vous, les critiques sont encore plus acérées. Ce que Neymar ne supporter plus.

Neymar, personne ne l'empêchera de sortir

Dans un entretien sur la chaine Youtube de Fui Clear, le meneur de jeu du Paris SG a exprimé son ras-le-bol devant ces attaques qui ne sont pour lui pas du tout justifiées. « C'est un manque de respect quand les gens disent : ''Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c'est ceci, Neymar c'est cela.'' Comment peut-on tenir 12 ans au sommet sans prendre soin de soi ? Je sais prendre soin de moi. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire ? Rien du tout ? Je sors quand je peux. Je sors quand c'est possible, quand je sais que je ne m'entraînerai pas le lendemain. Je n'arrêterai pas de le faire. Où est le problème ? Il faut me faire payer pour ce que je fais sur le terrain, là oui. Mais ce que je fais dehors… », a lancé un Neymar qui assure que ses sorties sont calculées en fonction de son emploi du temps. Et comme le Brésilien du PSG s’entraine ou joue quasiment tous les jours, ses sorties sont donc, selon lui, extrêmement rares.