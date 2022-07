PSG : Neymar à Chelsea, et soudain la porte s'ouvre !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Aligné pendant la première période contre Kawasaki, Neymar n'a pas vraiment brillé pour son premier match suite à son petit souci physique. Mais en Premier League, son nom est toujours associé à Chelsea.

Titulaire au coup d’envoi de la rencontre amicale gagnée par le PSG ce mercredi dans le cadre de la tournée de préparation effectué par les champions de France au Japon, Neymar a cédé sa place à la pause. Il est vrai que forfait sur blessure la semaine passée contre Quevilly-Rouen, le joueur brésilien doit encore monter en puissance, et cela explique la décision de Christophe Galtier de ne pas trop lui en demander. Mais l’entraîneur parisien a voulu montrer que l’ancien Barcelonais était bien destiné à être dans le onze de départ, un message envoyé à distance à ceux qui pensent que Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi font le forcing pour vendre l’attaquant d’ici la fin du mercato. Pour l’instant, rien ne bouge dans le dossier Neymar et il y a quelques heures, Pep Guardiola a rejeté fermement un quelconque intérêt de Manchester City pour le numéro 10 parisien, contrairement à ce qu’avait indiqué le quotidien francilien. Mais du côté de Chelsea, cela pourrait bouger.

Après avoir changé de propriétaire, Roman Abramovitch ayant été viré après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Blues sont décidés à revenir au sommet de la Premier League et de l’Europe. Pour cela, le club de Thomas Tuchel veut frapper fort au mercato, et cela a déjà commencé avec les signatures de Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly. Deux transferts qui ont coûté près de 100 millions d’euros à Chelsea. Mais depuis plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo et Neymar sont deux noms qui reviennent du côté d’Old Trafford, le club londonien ayant les moyens financiers de recruter les deux stars mondiales, ou du moins l’une des deux. Manchester United n’étant pas décidé à vendre CR7, et encore moins à un concurrent anglais, c’est vers Neymar que les regards se tournent. Thomas Tuchel connaît bien les qualités et les défauts du joueur acheté 222 millions d’euros par le PSG à Barcelone. Et s’il hésite peut-être, une ex-star de Chelsea conseille aux dirigeants de tenter leur chance.

S’exprimant sur le site Genting, Glen Johnson, ancien défenseur international anglais de Chelsea et de Liverpool, notamment, conseille aux champions d’Europe 2021 de se lancer dans le dossier Neymar sans se poser trop de questions. « Neymar est un joueur de classe mondiale. Si Chelsea peut le signer dans le cadre d’un accord raisonnable, ce serait évidemment une bonne signature. Que ce soit réaliste ou non, je ne suis pas certain. Mais s'ils peuvent le faire sans que cela soit un deal insensé, alors c’est une évidence, il faut recruter Neymar », indique, dans un podcast, Glen Johnson. Ce dernier estime que les possibilités de pouvoir s’offrir un tel joueur sont rares et que forcément un club du standing de Chelsea doit se positionner et savoir ce que le Paris Saint-Germain peut réclamer pour céder un joueur sur lequel le Qatar a beaucoup misé sans réellement avoir de retour, en dehors d’une formidable notoriété sur les réseaux sociaux et en matière de marketing.