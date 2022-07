PSG : Neymar viré ou pas, Paris change d'avis

Dans : PSG.

Avant la reprise de l’entraînement, la tendance était plus que jamais à un départ du PSG pour Neymar lors du mercato estival. Mais on finit par ne plus rien comprendre aux décisions du Paris Saint-Germain avec le Brésilien.

Lors d’une interview accordée au Parisien en plein mois de juin, Nasser Al-Khelaïfi s’était montré plutôt offensif après une question sur Neymar en indiquant que les joueurs qui n’entrent pas pleinement dans le projet du Paris Saint-Germain seront invités à partir. Un message à l’attention du Brésilien, que ce dernier n’a d’ailleurs pas vraiment apprécié. Cela étant, Neymar est revenu à l’entraînement la semaine dernière avec une grande motivation à l’idée de réaliser sa plus belle saison au PSG. « Cette saison, tout va rentrer » a même lancé Neymar ce week-end. L’ancien crack du FC Barcelone a peut-être été motivé par ses premiers moments partagés avec le nouvel entraîneur parisien, Christophe Galtier.

Galtier compte sur Neymar au PSG

Il faut dire que dès sa première conférence de presse, l’ancien entraîneur de Lille et de l’OGC Nice a envoyé un message positif à Neymar. « Neymar est un joueur de classe mondiale, quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif ? Il y a un équilibre à trouver dans une équipe, quel que soit le niveau dans lequel vous jouez. Mais j’ai une idée très précise de ce que je veux de lui. Je ne l'ai pas encore rencontré, et je serai à son écoute sur ses attentes » a-t-il lancé. Des propos qui se concrétisent par des actes puisque selon les informations du Parisien, Christophe Galtier a bel et bien l’intention de faire de Neymar l’un de ses hommes de base. Dans le 3-5-2 imaginé par le nouveau coach du PSG, l’international brésilien devrait avoir un rôle prépondérant. Il envisage d’ores et déjà de lui confier les clés du jeu en le positionnant en n°10, son poste préférentiel.

Dans l’esprit de Christophe Galtier et de son staff, le Paris Saint-Germain de la saison prochaine s’articulera avec Neymar en n°10 en soutien du duo composé de Lionel Messi et de Kylian Mbappé à la pointe du 3-5-2. Malgré des rumeurs de départ aux Etats-Unis ou encore à Chelsea, Neymar est donc bien parti pour rester au PSG. Luis Campos, qui a dressé sa liste d’indésirables, peut donc rayer le Brésilien de celle-ci s’il y figurait initialement. Reste maintenant à voir comment l’attaque du Paris Saint-Germain s’articulera si Lewandowski, Scamacca ou Ekitike venaient à rejoindre le navire francilien. Des problèmes de riches vont automatiquement se poser pour Christophe Galtier. Mais pour l'entraîneur des champions de France 2021, Neymar a sa place bien au chaud dans le onze. A condition d’être irréprochable tout au long de la saison comme c’est pour l’instant le cas en cette préparation estivale, le Brésilien étant revenu sans les kilos supplémentaires qui avaient fait hurler Nasser Al-Khelaifi l'an dernier.