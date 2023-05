Mourinho a une offre de Paris, tout s'accélère

Dans : PSG.

Par La Rédaction

Depuis 24 heures, les choses passent à la vitesse supérieure concernant la possible signature de José Mourinho au PSG. Le Special One a désormais une offre transmise par Paris et son choix est proche.

Christophe Galtier est apparu très détendu vendredi lors de la conférence de presse organisée à 48 heures du déplacement du Paris Saint-Germain à Auxerre. Certains y ont vu là la possibilité que l’entraîneur français reste la saison prochaine à son poste, au moment même où Nasser Al-Khelaifi s’installe quelques jours en France. Que ce soit pour prendre des décisions importantes pour son club ou pour assister à Roland-Garros, le dirigeant qatari est toujours présent à cette époque de la saison, souvent pour y confirmer des changements au PSG. Et ce samedi, ce changement a un nom, celui de José Mourinho. Que ce soit en Angleterre ou en Italie, le Special One est dorénavant annoncé comme très proche des champions de France. Ce samedi, de l’autre côté des Alpes, on confirme que Paris a entamé les négociations.

L'Italie envoie Mourinho au PSG

Tandis que la presse anglaise indique que Mourinho a parlé à ses joueurs de son possible départ de l’AS Rome en fin de saison (lire ici), le très sérieux quotidien italien La Repubblica indique ce samedi que le Paris Saint-Germain a transmis une vraie offre à l’entraîneur portugais afin qu’il s’engage dès que la saison sera finie en Ligue 1 et en Serie A. On est donc passé d'un simple intérêt de Luis Campos pour le Special One à une prise de contact et donc à une proposition financière concrète. Une offre qui sera accompagnée d'un chèque pour la Roma afin de racheter la dernière année de contrat du technicien de 60 ans. Même si José Mourinho se régale du soutien énorme des supporters italiens, et s'il apprécie sa vie dans la capitale italienne, les maigres moyens financiers donnés par la famille Friedkin finissent par le fatiguer au moment où la Roma jouera la finale de l'Europa League et a encore l'espoir de se qualifier pour la Ligue des champions.

Dans son article titré « Gagner puis dire au revoir », Marco Juric, journaliste pour La Repubblica et pour CalcioMercato, confirme que même au sein de l'AS Rome on n'a plus réellement le moindre doute sur l'avenir parisien de Mourinho. Ce dernier n'a plus aucun contact avec les dirigeants de son club, et les responsables de la Roma seraient agacés de l'attitude du Special One. Même si José Mourinho a remis le club sur la carte du football européen, ce dernier serait toujours exigeant dans ses requêtes, refusant de prendre en compte la situation financière de la Roma. Et son départ au PSG mettrait un terme un an plus tôt que prévu cette aventure Mourinho.