PSG : Mourinho quitte la Roma, le vestiaire est au courant

Où sera José Mourinho la saison prochaine ? A Rome, on espère qu'il restera auprès des Giallorossi qualifiés pour la finale de la Ligue Europa jeudi. Mais, un transfert au PSG est bien dans les tuyaux, les joueurs romains l'ont eux-mêmes compris.

Les choses restent floues concernant l'entraîneur qui dirigera le PSG en août prochain. Le club parisien maintient son soutien à Christophe Galtier devant les médias mais en coulisses l'ancien lillois est plus que menacé désormais. Luis Campos et ses hommes veulent attirer José Mourinho dans leurs filets. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils progressent bien sur cette voie-là. Tous les éléments se mettent en place pour l'arrivée du « Special One » à Paris l'été prochain. Seule l'AS Roma n'est pas très enthousiaste devant ce scénario parfaitement ficelé. Les Romains ne seraient pas contre la poursuite de la collaboration avec le technicien qui les a amenés à leur deuxième finale européenne de suite jeudi soir.

Les attitudes ne mentent pas, Mourinho proche du départ

Les dirigeants pensent encore convaincre Mourinho d'honorer sa dernière année de contrat avec les Giallorossi. Il faut dire que le Portugais maintient le suspense devant la presse comme après le quart de finale de C3 contre le Feyenoord. « Je suis heureux ici, parfois j'exprime mes frustrations, je pense que j'ai d'autres ambitions mais voyons, aujourd'hui je suis vraiment heureux et je travaille pour les gens ici. J'ai vu une immense joie chez les gens », avait-il lâché notamment. Des mots qui ne sont qu'un discours de façade selon le Daily Mail.

Roma hadn't reached a European final for 31 years and had never won one until Jose Mourinho arrived.



He's led them to back-to-back European finals in his first two seasons at the club 🐺 pic.twitter.com/aSVjtsuacE — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2023

« Comme cela a été le cas dans nombre de ses clubs, Mourinho a créé des liens solides avec un noyau de joueurs et beaucoup d'entre eux anticipent une séparation des chemins à la fin de la saison », indique le média anglais, lequel précise que les joueurs veulent qu'il reste à Rome. Mais, dans le même temps, le torchon brûle depuis plusieurs semaines entre Mourinho et son directeur sportif Tiago Pinto. Tous les feux semblent donc au vert pour une arrivée de Mourinho au PSG, à moins que le destin européen de l'AS Roma et une possible qualification en Ligue des champions ne le fassent changer d'avis au tout dernier moment. Avec ce caractère imprévisible, rien n'est jamais exclu.