Mbappé obsédé par le Real Madrid, malaise total au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Courtisé par le Real Madrid au mercato estival, Kylian Mbappé est obsédé par sa signature dans la capitale espagnole selon AS.

Cet été, le Real Madrid a fait son maximum pour recruter Kylian Mbappé, à un an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Florentino Pérez a proposé une offre historiquement élevée pour un joueur en fin de contrat en mettant 180 millions d’euros bonus compris sur la table. Hors de question néanmoins pour Nasser Al-Khelaïfi et ses patrons de voir filer Kylian Mbappé l’année de la Coupe du Monde au Qatar. Ce n’est peut-être que partie remise puisque l’international français peut s’engager librement avec le Real Madrid à compter du mois de janvier dans l’optique de la saison prochaine. Et c’est précisément ce qu’il a dans les têtes selon les informations livrées par le journal AS.

Les promesses du Real Madrid à Kylian Mbappé

Le média pro-Real Madrid affirme que « Kylian Mbappé se voit au Real Madrid » la saison prochaine et nulle part ailleurs. Le média sportif espagnol va encore plus loin en affirmant noir sur blanc que « la poudrière qu’est devenu le Paris Saint-Germain joue en faveur du club de la Casa Blanca ». Autrement dit, la venue de Lionel Messi qui a provoqué son éloignement avec Neymar pousserait Kylian Mbappé à faire ses valises. Il est par ailleurs notifié que Kylian Mbappé veut être la tête de proue du projet auquel il appartient, ce qu’il n’est clairement plus le cas au Paris SG avec la signature de Lionel Messi. De son côté, Florentino Pérez a promis à Kylian Mbappé de faire de lui sa star et son leader d’attaque au côté de Karim Benzema, avec qui l’avant-centre du PSG entretient une bonne relation en Equipe de France. Autant d’arguments qui laissent penser qu’il sera très difficile pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de prolonger le contrat de Kylian Mbappé avant le mois de janvier. Ensuite, il sera peut-être trop tard puisque le Real Madrid sera dans son bon droit de négocier directement avec l’entourage de l’ancien Monégasque.