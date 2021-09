Neymar et Kylian Mbappé, une fausse polémique au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Samedi, les réseaux sociaux se sont emballés au sujet de l'embrouille entre Kylian Mbappé et Neymar après la victoire du PSG contre Montpellier.

Et pour cause, malgré la victoire de Paris face au MHSC sur la pelouse du Parc des Princes, les tensions semblaient vives entre les deux stars du PSG. Remplacé en cours de jeu, Kylian Mbappé n’a pas caché sa frustration au moment de rejoindre le banc parisien. Les caméras de Canal + ont notamment capté une image qui a fait le tour du monde, sur laquelle on peut lire sur les lèvres de Kylian Mbappé « Il ne me fait pas la passe » au sujet de Neymar. Un début de polémique qui fait logiquement beaucoup de bruit quand il s’agit des deux stars du PSG.

Mbappé & Neymar ça va faire les titres de l'equipe & co pendant quelques jours 🥱pic.twitter.com/WqqJjiOT0y — 𝕂𝕒𝕪𝕫𝕠𝕜𝕦 (@Kayzoku_) September 25, 2021

En conférence de presse avant le choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, Ander Herrera a néanmoins tenu à désamorcer la bombe. Très bon communicant, l’international espagnol du PSG a éteint les polémiques, ou tout du moins tenté de le faire. « Depuis que je suis arrivée au club, j'ai senti une relation spéciale entre Kylian (Mbappé) et Neymar. Ils rigolent ensemble. Rien n'a changé depuis. Dans un match, tout le monde veut marquer, faire une passe décisive, ce sont des choses qui arrivent. On veut tous aider l'équipe, c'est normal. Les gens aiment parler du PSG, il y a parfois du positif et du négatif » a lancé Ander Herrera, lequel ne doute absolument pas de la complicité entre Kylian Mbappé et Neymar.

#Herrera « Neymar/Mbappe ? Parfois les choses sont surdimensionnées, on le prend aussi de manière amusante ». #PSGMCI — Bertrand Latour (@LatourBertrand) September 27, 2021

Un autre homme est convaincu qu’il n’y a rien de bien méchant entre Neymar et Kylian Mbappé, il s’agit de Jérôme Rothen. Bien souvent, l’animateur de « Rothen s’enflamme » sur RMC est sévère avec le PSG et particulièrement avec ses stars offensives. Mais cette fois, l’ex-international français a dédramatisé la situation, estimant qu’il n’y avait pas de quoi en faire tout une histoire. « Nous, les anciens joueurs, le rôle que l’on a c’est de combattre ça. Les fausses idées, fausses interprétations. C’est vendre du rêve, c’est vendre des papiers pour rien et créer des problèmes où il n’y en a pas, défend. Ces deux joueurs-là ont montré qu’ils pouvaient jouer ensemble. Il n’y a pas de mal-être dans tout ça, c’est la frustration d’un attaquant » a jugé Jérôme Rothen, pas inquiet pour la suite des événements au PSG.

Jérôme Rothen ne s'enflamme pas

A l’instar d’Ander Herrera, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a également tenté de déminer le terrain et d’éteindre les ultimes braises de la polémique entre Mbappé et Neymar avant le choc de la deuxième journée de la Ligue des Champions face à Manchester City. « Ce sont des garçons fantastiques. Dans le foot, ce genre de choses arrivent entre des compétiteurs. Ici, l'objectif permanent est de gagner. Cela a fait beaucoup de bruit à l'extérieur du groupe mais en interne, ce n'était rien. Les deux se sont parlé, j'ai discuté aussi avec eux et vous avez vu qu'à l'entraînement, ça rigolait entre eux. Les joueurs sont calmes, s'entraînent bien. Il y a une bonne ambiance. Je le répète : on est dans un club spécial et on doit accepter le fait de vivre des situations qui sont spéciales » a estimé Mauricio Pochettino, qui commence à être habitué de la pression et des polémiques incessantes au Paris SG.

En attendant de voir ce que donnera la prestation offensive du PSG avec le trio composé de Neymar, Messi et Mbappé contre Manchester City, le club de la capitale met en scène la réconciliation du Brésilien et du Français. A l’occasion des premières minutes ouvertes aux médias lors de l’entraînement de veille de match, Kylian Mbappé et Neymar étaient ensemble lors du toro d’échauffement. Et les deux hommes ont bien rigolé, se sont chambrés et ont ri aux éclats comme si de rien était. De quoi faire définitivement la paix après l’épiphénomène de samedi soir après le remplacement de Mbappé contre le MHSC ? Premiers éléments de réponse dès ce mardi après le match contre Manchester City en Ligue des Champions.