PSG : Il est Brésilien, il est intransférable, ce n'est pas Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Un joueur brésilien a fait toute l'actualité durant le mercato estival au Paris Saint-Germain, c'est bien évidemment Neymar, mais certains de ses compatriotes sont eux beaucoup plus discrets dans les coulisses du club de la capitale. C'est notamment le cas de Marquinhos, qui en l'espace de six ans est devenu l'un des chouchous des supporters parisiens comme le récent tifo vu au Parc des Princes l'a prouvé. Arrivé alors qu'il n'avait que 19 ans au PSG en provenance de l'AS Rome, Marquinhos est devenu le plus parisien des joueurs brésiliens, et cela ne risque pas de changer si l'on en croit Le Parisien.

En effet, alors que le FC Barcelone avait tenté en vain de le faire venir, le joueur capable d'évoluer au milieu de terrain ou en défense a encore trois ans de contrat avec le Paris SG et il va probablement rapidement prolonger. Car du côté de Leonardo, qui avait été à la base de sa signature au PSG, et de Nasser Al-Khelaifi, on est déterminé à conserver Marquinhos, au point même de faire savoir aux clubs intéressés que le Brésilien est intransférable. Une prise de position claire et nette qui n'est pas pour déplaire à un joueur qui a récemment dit que « Paris était sa vie ».