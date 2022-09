Mbappé et Neymar, un dérapage outrancier en direct

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En ce début de saison, Kylian Mbappé n'est pas content et il le fait savoir. Dernier épisode, une sortie médiatique où il exprime son malaise par rapport au dispositif tactique du PSG. Une attaque qui vise Galtier comme Neymar et qui a trouvé écho auprès de Gilles Verdez.

Délivré mais pas libéré. Kylian Mbappé ne suit pas la célèbre chanson de la Reine des Neiges en ce début de saison. Pourtant, après d'âpres négociations, le PSG avait réussi à le prolonger en mai dernier. Un dossier qui pesait sur le quotidien du jeune prodige français. Avec ce feuilleton derrière lui et l'amour du club parisien, on s'attendait à voir un Kylian Mbappé plus détendu et motivé que jamais avec le PSG. Mais, il semblerait bien que cette signature impliquait des contreparties au niveau du mercato et du rôle de Mbappé dans l'équipe. Or, le gamin de Bondy n'a pas eu satisfaction à première vue.

Mbappé patron légitime face à l'intermittent Neymar

En effet, au vu de son langage corporel, de ses attitudes sur le terrain et de ses sorties médiatiques, Mbappé est frustré en ce début de saison. Sa dernière prise de parole après France-Autriche a été révélatrice de son mal-être. Il indiquait se sentir plus libre en bleu qu'au PSG où il doit occuper le poste de numéro 9 aux côtés de Neymar et Messi. Mbappé aurait voulu être à la place du Brésilien avec un vrai attaquant de pointe dans l'axe. Un caprice pour certains observateurs, une demande légitime pour Gilles Verdez qui estime que le PSG doit écouter sa pièce maîtresse plutôt que Neymar.

« Déjà, je trouve scandaleux qu’on ose mettre sur la même ligne Neymar et Mbappé en disant Neymar est supersonique. Mbappé il a 8 Neymar dans chaque chaussure. Neymar c’est un mercenaire qui voulait quitter le PSG, qui est resté à regret, qui fait quelques bons matches car la coupe du monde l’intéresse, qui a jamais eu l’amour du maillot. Faut arrêter avec Neymar ! Bravo Mbappé, il a tout à fait raison, il a été trompé dans le recrutement du PSG. On lui avait promis Lewandowski quand il est resté, on lui avait promis un point d’appui il l’a pas. Il n’a pas ses garanties. Comme il est politique et intelligent, il dit je ne suis pas content, ça ne va pas », a t-il lâché, sans pitié, dans l'émission On refait le match samedi soir sur RTL.

Une opposition Mbappé-Neymar qui pourrait à terme nuire au PSG, pourtant libéré et délivré des caprices de stars depuis la reprise. Reste que du côté du club de la capitale, on ne veut pas tomber dans le panneau tendu par Gilles Verdez, l'ancien journaliste du Parisien ayant souvent des propos exagérés, ce qui a fait de lui notamment un des habitués de Touche pas à mon poste où ses positions radicales contribuent au succès de cette émission. Alors, même s'il est clair qu'entre Neymar et la star tricolore ce n'est plus réellement le grand amour, ce que Kylian Mbappé a d'ailleurs confirmé sans détour, Nasser Al-Khelaifi, Christophe Galtier et Luis Campos se contenteront d'une cohabitation sans clash. Et cela alors qu'à priori, le PSG voulait réellement se séparer de son numéro 10 brésilien afin de recruter un autre joueur pour aider Mbappé.