Contesté au PSG, Mbappé savoure chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Buteur face à l’Autriche (2-0) jeudi en Ligue des Nations, Kylian Mbappé conforte son statut en équipe de France. L’attaquant français assume ses responsabilités en sélection, celles qu’il aimerait également obtenir au Paris Saint-Germain.

A voir Neymar esquiver une question sur sa relation avec Kylian Mbappé, on peut penser que l’entente n’est pas toujours idéale entre les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain. Qui plus est après les récentes déclarations du Français qui soulignait sa plus grande liberté sur le terrain avec les Bleus. A croire que l’ancien Monégasque se sent mieux en équipe de France. C’est aussi la sensation d’Eric Rabesandratana, persuadé que Kylian Mbappé est devenu le patron des champions du monde.

« Je pense qu’il a un statut aujourd’hui encore plus important en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain, a comparé le consultant de France Bleu Paris. De par son comportement déjà, il est le patron de cette équipe de France. De par son comportement avec ses partenaires aussi, il encourage, il corrige... Et surtout, il amène cette percussion qui fait sa force et qui déséquilibre le système adverse en général. Ça a été encore une fois flagrant face à l’Autriche. Il a affiché un niveau très impressionnant. On le doit aussi à la prestation de tous les Bleus. »

Mbappé leader dans tous les domaines

« C’est le leader de cette attaque, encore plus quand Karim Benzema n’est pas là. Mais c’est vraiment lui qui affiche une confiance et une attitude qui montrent qu’il est vraiment sûr de sa force. Il recherche cette responsabilité, il l'a déjà dit haut et fort. Et Deschamps est bien content de la lui donner. Il y a aussi son action pour les droits à l'image des joueurs qui bénéficie au collectif. J'imagine que ça donne encore plus de force à ses interventions pour défendre les joueurs », a commenté l’ancien Parisien, fier de voir Kylian Mbappé s’affirmer sur tous les terrains.