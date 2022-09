PSG : Neymar viré par Mbappé, le mythe s'écroule

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après l'affaire du penaltygate au PSG, plusieurs rumeurs ont circulé sur la relation houleuse entre Neymar et Kylian Mbappé. Avec franchise, le champion du monde français a répondu aux interrogations sur ce sujet.

Il y a une vie en dehors du train et du char à voile, et Kylian Mbappé a été interrogé ce lundi sur sa relation avec Neymar. Car c’est peu dire que depuis le début de la saison, la relation entre les deux stars du Paris Saint-Germain a semblé très tendue par moment, et nettement plus amicale à d’autres moments. Tandis que certains affirmaient que l’attaquant français avait demandé aux dirigeants du PSG la tête de Neymar, estimant que ce dernier n’était pas assez professionnel pour faire briller Paris, d’autres constataient les efforts faits par le numéro 10 pour enfin avoir son meilleur niveau cette saison après des errements depuis qu’il a signé avec les champions de France il y a cinq ans. En toute franchise, Kylian Mbappé n’a pas voulu vendre du rêve et créer le mythe d’une relation idyllique avec le joueur brésilien.

Mbappé et Neymar n'iront pas en vacances ensemble

Plutôt que de tourner autour du pot, le champion du monde a reconnu qu’il y avait des hauts et des bas avec Neymar, et que cela était somme toute logique. « C’est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C’est la nature de notre relation qui est comme ça. Il y a des périodes où on est les meilleurs amis du monde et d'autre fois où on se parle moins, J’ai beaucoup de respect pour le joueur qu’il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts, ce n’est jamais linéaire, tu as des moments comme ça, mais c’est toujours dans le respect et dans l’intérêt du Paris Saint-Germain », a expliqué Kylian Mbappé, qui a même précisé que s’il était le numéro 1 dans la hiérarchie des tireurs de penalty, rien n’était fixé contractuellement que Neymar pouvait être amené à en tirer comme cela a été le cas à Lille.

En attendant, l'intervention de Kylian Mbappé sur sa relation avec Neymar permet de faire baisser durablement la pression au PSG et surtout tord le cou aux rumeurs qui prétendaient que la star tricolore avait mis la pression à Nasser Al-Khelaifi pour qu'il se sépare de son coéquipier brésilien. Le mercato étant terminé, on sait que cette mission était finalement impossible, même si Mbappé n'a visiblement pas eu de telles intentions, estimant que Paris avec Neymar était toujours plus fort, surtout si ce dernier n'a plus le visage bouffi et les yeux fatigués. Avec 7 buts marqués par les deux joueurs en Ligue 1 et un 6-0 en faveur de Neymar pour les passes décisives, il est évident que les champions de France doivent se réjouir de cette relation pas amicale, mais pas non plus détestable.